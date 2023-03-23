آخر الاخبار

بـ4 كلمات فقط.. سر رسائل غامضة تجتاح شوارع روسيا: انتظروا 23 مارس ناخبوه سيلعبون الدور الأبرز.. 3 خيارات لـ العمل والحرية بانتخابات تركيا تفاصيل التحرك التاسع والأضخم.. فرنسا تستعد لـ الخميس الأعنف و الأسود ضد قانون التقاعد بعد اجتماع حاسم للبنك المركزي الأمريكي.. 5 دول عربية تسير على خطاه كواليس الجامعة العربية قبل غزو العراق.. عمرو موسى يكشف عن مبادرة بشأن صدام حسين أغضبت الوفد العراقي سيستفيد منه 20 ألف نسمة.. افتتاح مشروع المياه الخيري في المجمع التربوي بـ مأرب الأرصاد اليمني :أمطار متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة بوتين يتحدث عن مواجهة نووية مع الغرب.. وشويغو: يفصلنا عن ذلك خطوة من لندن ما هو اليورانيوم المنضب الذي أثار أزمة بين موسكو ولندن.. ولماذا أرعب بوتين ؟ الرئيس العليمي يوجه خطابا هاماً للشعب اليمني - ماذا قال عن «فيصل رجب ومحمد قحطان»؟ - نص الخطاب

بعد اجتماع حاسم للبنك المركزي الأمريكي.. 5 دول عربية تسير على خطاه

الخميس 23 مارس - آذار 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 195

 

سارت البنوك المركزية في الخليج على مسار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وقررت رفع أسعار الفائدة على عملاتها الوطنية، وذلك بعد قراره بزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

 السعودية: قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00%.

- سلطنة عمان: قام البنك المركزي العماني بدءا من اليوم بزيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفدرالي الاحتياطي الأمريكي، وهي 25 نقطة أساس، ليصبح 5.50 بالمائة.

وأوضح المركزي العماني في بيان، أن ذلك يأتي تماشيا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العماني التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني. وحث البنك المركزي العماني البنوك المرخصة على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظراً لوفرة السيولة في النظام المصرفي.

  • الإمارات: قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 4.65% إلى 4.90%، وذلك اعتبارا من اليوم. كذلك قرر المصرف المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
  • - البحرين: قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.50% إلى 5.75%، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين. كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.25% إلى 5.50%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.25% إلى 6.50%. كما تم الإبقاء على سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض دون تغيير عند مستوى 6.75%.
  • - قطر: أعلن مصرف قطر المركزي، أمس، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.25%. وأضاف المصرف، أنه قرر رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.75%، كما قرر رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.50%. المصدر: وكالات
إقراء أيضاً
انهيار رابع بنك أمريكي خلال 3 أسابيع
تركيا توقف نقل بضائع إلى روسيا.. وتعزيز للتعاون بينهما في الغاز
صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل خطة الامير محمد بن سلمان للتغلب على الإمارات وقطر عب
قفزة قوية ونوعية للسعودية في قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم
البنك الذي أفلس وتسبب في موجة ذعر عالمية؟ ماذا يعرف عنه العرب ؟
عاصفة إفلاس 3 بنوك أمريكية كبرى تضرب أسواق العالم.. والنفط يتراجع
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس