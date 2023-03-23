بعد اجتماع حاسم للبنك المركزي الأمريكي.. 5 دول عربية تسير على خطاه

الخميس 23 مارس - آذار 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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سارت البنوك المركزية في الخليج على مسار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وقررت رفع أسعار الفائدة على عملاتها الوطنية، وذلك بعد قراره بزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

السعودية: قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00%.

- سلطنة عمان: قام البنك المركزي العماني بدءا من اليوم بزيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفدرالي الاحتياطي الأمريكي، وهي 25 نقطة أساس، ليصبح 5.50 بالمائة.

وأوضح المركزي العماني في بيان، أن ذلك يأتي تماشيا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العماني التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني. وحث البنك المركزي العماني البنوك المرخصة على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظراً لوفرة السيولة في النظام المصرفي.