سيستفيد منه 20 ألف نسمة.. افتتاح مشروع المياه الخيري في المجمع التربوي بـ مأرب

الأربعاء 22 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - مأرب

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افتتح نائب وزير التربية والتعليم علي العباب، الأربعاء، مشروع المياه الخيري في المجمع التربوي بمنطقة الروضة في مدينة مارب، والممول من فاطمة عبدالرحيم من قطر.



وقال العباب إن هذا المشروع ستستفيد منه كافة شرائح المجتمع المحيط بالمجمع التربوي، شاكراً المؤسسة اليمنية للإغاثة والتنمية الإنسانية على تنفيذ مثل هذه المشاريع التي قد لاتقدم عليها الكثير من المنظمات.



بدوره قال فيصل الشرعبي مدير البرامج بالمؤسسة إن هذا المشروع سيستفيد منه 20 ألف نسمة، وإن المؤسسة تهتم بالمشاريع المستدامة التي تعمل على رفع معاناة المواطنين في ظل الحرب التي تشهدها البلاد.



وأضاف الشرعبي أن المشروع يتكون من بئر إرتوازية، وخزان برجي، ومضخة مع غرفة التحكم وشبكة إمدادات.