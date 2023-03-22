سيستفيد منه 20 ألف نسمة.. افتتاح مشروع المياه الخيري في المجمع التربوي بـ مأرب الأرصاد اليمني :أمطار متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة بوتين يتحدث عن مواجهة نووية مع الغرب.. وشويغو: يفصلنا عن ذلك خطوة من لندن ما هو اليورانيوم المنضب الذي أثار أزمة بين موسكو ولندن.. ولماذا أرعب بوتين ؟ الرئيس العليمي يوجه خطابا هاماً للشعب اليمني - ماذا قال عن «فيصل رجب ومحمد قحطان»؟ - نص الخطاب أحزاب التحالف الوطني في مأرب تعلن موقفاً موحداً بشأن استبعاد القيادي «محمد قحطان» من صفقة الأسرى- بيان ما حقيقة منع التصوير بالحرم المكي..؟ عمران خان يكشف عن الشخصيات التي تقف وراء محاولةاغتياله وزير الداخلية يوجه برفع الجاهزية الأمنية المملكة تعلن إيقاف 142 مسوؤلا سعوديا من الدفاع والحرس الوطني والخارجية والداخلية
افتتح نائب وزير التربية والتعليم علي العباب، الأربعاء، مشروع المياه الخيري في المجمع التربوي بمنطقة الروضة في مدينة مارب، والممول من فاطمة عبدالرحيم من قطر.
وقال العباب إن هذا المشروع ستستفيد منه كافة شرائح المجتمع المحيط بالمجمع التربوي، شاكراً المؤسسة اليمنية للإغاثة والتنمية الإنسانية على تنفيذ مثل هذه المشاريع التي قد لاتقدم عليها الكثير من المنظمات.
بدوره قال فيصل الشرعبي مدير البرامج بالمؤسسة إن هذا المشروع سيستفيد منه 20 ألف نسمة، وإن المؤسسة تهتم بالمشاريع المستدامة التي تعمل على رفع معاناة المواطنين في ظل الحرب التي تشهدها البلاد.
وأضاف الشرعبي أن المشروع يتكون من بئر إرتوازية، وخزان برجي، ومضخة مع غرفة التحكم وشبكة إمدادات.