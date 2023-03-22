الأرصاد اليمني :أمطار متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

الأربعاء 22 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وقال المركز في نشرته الجوية، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، لحج، الضالع، البيضاء، أبين، شبوة وهضاب وصحارى محافظتي حضرموت و المهرة.



ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجواء من السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى.



وأشار المركز إلى رياح نشطة إلى شديدة تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة على مدخل باب المندب وغرب خليج عدن والسواحل الشرقية.



وحذّر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد أو المجازفة بقطع الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم، كما حذّر السائقين في المنحدرات والطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب والانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية التي تغمرها السيول.



ونبه مرتادي البحر والصيادين غرب خليج عدن ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.