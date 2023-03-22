ما هو اليورانيوم المنضب الذي أثار أزمة بين موسكو ولندن.. ولماذا أرعب بوتين ؟

الأربعاء 22 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعدما اشتعل سجال حاد بين روسيا وبريطانيا على خلفية إعلان الأخيرة عزمها نقل ذخيرة اليورانيوم إلى أوكرانيا ضمن جهودها لتوفير دبابات “تشالجنر2” القتالية، كثر البحث عن اليورانيوم المنضب ومخاطره على الإنسان والبيئة.

ما هو اليورانيوم المنضب؟

من أجل إنتاج الوقود النووي الذي تعمل به المفاعلات النووية السلمية أو تلك المخصصة لإنتاج الأسلحة النووية، يستخدم اليورانيوم الطبيعي (اليورانيوم المستخرج من الطبيعة) لإنتاج اليورانيوم المخصب من خلال عملية يطلق عليها اسم “تخصيب اليورانيوم”.

ويحتوي اليورانيوم الطبيعي على 3 نظائر رئيسية، هي: اليورانيوم 238 (أكثر من 99%)، واليورانيوم 235 (حوالي 0.72%)، واليورانيوم 234 (حوالي 0.005%).

ويقصد بعملية تخصيب اليورانيوم زيادة كمية نظير اليورانيوم 235 (إلى ما بين 2-94% حسب طبيعة الاستخدام المطلوب) عبر إزالة النظائر الأخرى؛ لأن هذا النظير هو المستخدم في المفاعلات والأسلحة النووية.

وينتج اليورانيوم المنضـب أو اليورانيوم المستنفد كنتيجة ثانوية لعملية التخصيب هذه، بعد إزالة اليورانيوم المخصب.

يذكر أن التعريف الرسمي لليورانيوم المنضب، الذي قدمته هيئة التنظيم النووي الأمريكية (NRC)، هو اليورانيوم الذي تكون النسبة المئوية لوزن اليورانيوم 235 فيه أقل من 0.711%، ويكون نظير اليورانيوم 238 هو المكون الرئيسي له.

الاستخدامات العسكرية لـ اليورانيوم المنضب

اليورانيوم المنضـب كثيف جداً، وتصل كثافته إلى 19050 كغم/ م 3، وبالتالي هو 1.67 مرة أكثر كثافة من الرصاص وأقل بقليل من التنجستن والذهب، و84% مثل الأوزميوم أو الإيريديوم، وهما أكثف المواد المعروفة على سطح الأرض.

وبسبب كثافته العالية، يمكن استخدامه في دروع الدبابات، المحصورة بين صفائح من ألواح الصلب المدرعة.

قد تحتوي الطائرات التي تحتوي على هذا اليورانيوم على أوزان لتثبيت الأجنحة وأسطح التحكم (مثل بوينغ 747-100).

هل لـ اليورانيوم المنضب استخدامات سلمية؟

يستخدم اليورانيوم المنضـب بسبب كثافته العالية، في العديد من الاستخدامات المدنية مثل الأثقال الموازنة في الطائرات، والوقاية من الإشعاع في العلاج الإشعاعي الطبي، ومعدات التصوير الإشعاعي الصناعي، وحاويات نقل المواد المشعة.

ويعتبر اليورانيوم المستنفد أفضل وسيلة للوقاية من الإشعاع بسبب الوزن الذري المرتفع لذرات اليورانيوم؛ فاليورانيوم هو أثقل عنصر طبيعي.

كما يستخدم اليورانيوم المنضـب في بعض المنتجات الاستهلاكية مثل بورسلين الأسنان الاصطناعية لمحاكاة تألق الأسنان الطبيعية.

ما مخاطر اليورانيوم المنضب على الصحة؟

يمكن أن يتأثر الأداء الطبيعي للكلى والدماغ والكبد والقلب والعديد من الأجهزة الأخرى بالتعرض لليورانيوم؛ لأن اليورانيوم معدن سام، على الرغم من أنه أقل سمية من المعادن الثقيلة الأخرى، مثل الزرنيخ والزئبق.

سجال بين موسكو ولندن بسبب اليورانيوم المنضـب

منذ يوم أمس الثلاثاء، لا تزال موسكو ولندن تعيشان أجواءً مشحونة بعدما صرحت وزيرة الدولة في الدفاع البريطانية، أنابيل جولدي، بأن بلادها تسعى لنقل ذخيرة اليورانيوم إلى كييف، ضمن جهودها لتوفير دبابات “تشالنجر 2″ القتالية و”قذائف خارقة للمدرعات”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، هدد بدوره أمس، بأن بلاده “ستضطر إلى الرد” إذا أرسلت المملكة المتحدة قذائف مصنوعة من اليورانيوم المنضًب إلى القوات الأوكرانية، متهماً الغرب بنشر أسلحة تحمل “مكوّنات نووية”.

إلى ذلك، أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الأربعاء، على ضرورة عدم تصعيد الصراع في أوكرانيا، والبحث عن طرق لحل المشكلة سلمياً.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن لوكاشينكو إنه “إذا زودت بريطانيا كييف باليورانيوم، ستزودنا موسكو بيورانيوم حقيقي”، وتابع: “إنه شيء فظيع وخطير”، في إشارة إلى قيام بريطانيا بهذه الخطوة واصفاً إياهم بـ”المجانين”.

وأشار رئيس بيلاروسيا إلى أنه حالما تنفجر الذخيرة البريطانية في مواقع القوات الروسية “فإن الرد سيكون فظيعاً، ودرساً لكوكب الأرض بأسره”.