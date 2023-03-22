أحزاب التحالف الوطني في مأرب تعلن موقفاً موحداً بشأن استبعاد القيادي «محمد قحطان» من صفقة الأسرى- بيان

الأربعاء 22 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعربت أحزاب التحالف الوطني بمحافظة مارب عن استنكارها لاستبعاد القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان من صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.



وحذرت أحزاب التحالف الوطني في مأرب من انتكاسة محتملة لأي جهود انتقائية ولا تشمل السياسي محمد قحطان.



وقال بيان تحالف الأحزاب في مأرب إن القوى السياسية وهي تؤيد وتبارك لمن شملهم الإفراج ليفرحوا بعيد الفطر المبارك عند اهليهم بعد هذه المعاناة.



وحملت الأحزاب الموقعة على البيان المبعوث الأممي والحكومة المسؤولية الأخلاقية للضغط على الحوثيين، للإفراج عن قحطان، وتنفيذ الحق القانوني والإنساني.

نص البيان :



تابعت أحزاب التحالف الوطني بمأرب مفاوضات جنيف الخاصة بالأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً لدى جماعة الحوثي الانقلابية وما رافق تلك المفاوضات بين وفدي الحكومة وجماعة الحوثي، وما أبداه الوفد الحكومي من حرص ومرونة لأجل الوصول إلى مبدأ "الكل مقابل الكل " ، وبدون تمييز بين الكل وما قابله وفد الحوثي من تعنت وتعالي أمام مسألة إنسانية هو المتسبب في إيجادها بانقلابه المشئوم على النظام الجمهوري وشرعيته الدستورية في 21/9/2014.

وفي الوقت الذي نحيي فيه مرونة وفد الحكومة وحرصه على انهاء مأساة ومعاناة الاف الأسر الذين يتطلعون بكل شوق لرؤية أبنائهم وأقاربهم ، إلا أن الرضوخ إلى حد اسقاط اسم المناضل السياسي الكبير الأستاذ محمد قحطان ايقونة العمل السياسي السلمي ورجل التوافقات الوطنية الذي أصبحت قضيته قضية رأي عام ،فهو أحد المشمولين بقرار دولي للإفراج عنهم فمن حق أسرته ومن حق القوى السياسية أن تعرف مصيره وهذا يحمل الوسيط الدولي والحكومة اليمنية مسئولية أخلاقية للمطالبة وتنفيذ الحق الإنساني والقانوني .

إن القوى السياسية وهي تؤيد وتبارك لمن شملهم الإفراج ليفرحوا بعيد الفطر المبارك عند اهليهم بعد هذه المعاناة، إلا إننا نؤكد أن لا اكتمال لأي فرحة إلا بالإفراج عن الكل وفي المقدمة السياسي القدير محمد قحطان، حتى لا تحدث انتكاسة لما تم الاتفاق عليه جزئياً في سويسرا.

فالقضايا الإنسانية لا يجوز تجزئتها وانتقائيتها.

صادر عن أحزاب التحالف الوطني محافظة مأرب.