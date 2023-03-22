ما حقيقة منع التصوير بالحرم المكي..؟ عمران خان يكشف عن الشخصيات التي تقف وراء محاولةاغتياله وزير الداخلية يوجه برفع الجاهزية الأمنية المملكة تعلن إيقاف 142 مسوؤلا سعوديا من الدفاع والحرس الوطني والخارجية والداخلية الفطر الذي أقلق الولايات المتحدة الأمريكية وزير الدفاع من محور الغيضة العسكري بمحافظة المهرة يدعو إلى رفع الجاهزية والاستعداد لفرض السلام بالتفاوض أو بقوة السلاح شمسان نفذ توجهيات الرئيس العليمي.. مصدر مسئول يكشف ملابسات الإفراج عن الخلية الحوثية بمحافظة تعز دول عربية لم تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان آخر تطورات المعارك العنيفة في حريب مأرب واشنطن توسع عقوباتها على شبكة دعم المسيّرات الإيرانية تشمل 4 كيانات
آلاف المشاركات، وعشرات آلاف التفاعلات، حصدتها منشورات في الأيام الماضية ذكرت أن السلطات السعوديّة منعت التصوير في الحرم المكّي، بسبب انتشار المقاطع الدعائيّة المصوّرة في هذا المكان الذي يُعتبر الأكثر قداسة عند المسلمين.
لكن هذا الادّعاء غير صحيح، والتصوير ما زال متاحاً في الحرم. وجاء في منشور متداول على نطاق واسع على مواقع فيسبوك وإنستغرام وتويتر "السّعوديّة تمنع التصوير داخل الحرم" المكّي.
وأضاف المنشور أن السبب وراء القرار المزعوم هو انتشار "صور تسويقيّة للعُمرة وفيديوهات من أمام الكعبة" لأسباب تجاريّة.
وويأتي انتشار هذه الشائعة عقب إعلان السلطات السعوديّة مطلع شهر مارس الجاري ضوابط على "تركيب كاميرات المساجد وعدم استخدامها لتصوير الأئمّة والمصلّين اُثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثّها في الوسائل الإعلاميّة بشتّى أنواعها".
لكن، لم يرد عن وزارة الشؤون الإسلاميّة، المعنيّة بالأمر في المملكة، أي قرار بخصوص منع التصوير في الحرمين، وفقاً لصحفيي وكالة فرانس برس في السّعوديّة، الذين رجّحوا أن تكون الشائعة ظهرت بسبب التباس في فهم القرار بشأن ضوابط التصوير في المساجد..
وإثر ذلك، نفى مسؤول كبير في وزارة الشؤون الإسلاميّة ما تردّد على مواقع التواصل. وقال لوكالة فرانس برس إن "القرار لا يتعلّق البتّة بالتصوير الشخصي للمعتمرين والمصلّين في الحرمين الشريفين". وأضاف "يمكن رؤية آلاف من زوّار المسجد الحرام يلتقطون صوراً شخصية بالمسجد حتى الآن". وأفاد عدد من المعتمرين حالياً لمراسلي وكالة فرانس برس بأنّهم التقطوا صوراً قرب الكعبة ونشروها على حساباتهم على مواقع التواصل، من دون أي منع أو تقييد.