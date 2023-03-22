عمران خان يكشف عن الشخصيات التي تقف وراء محاولةاغتياله

الأربعاء 22 مارس - آذار 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- مأرب

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رأى رئيس الحكومة الباكستاني السابق عمران خان أن الدعاوى المقامة ضده وعددها يربو على المئة، زائفة وتهدف إلى إبعاده عن السباق إلى الانتخابات المقبلة.

وفي "مقابلة خاصة" مع العربية، قال إن حزبه فاز بثلاثين مقعداً في الانتخابات الفرعية الأخيرة من أصل 37 مقعداً شاغراً. العرب والعالم باكستان باكستان..

وعن أسباب تغيّبه عن جلسة المحاكمة الأخيرة أوضح أنه تخلف مرتين في الأولى لأنه كان مصاباً في ساقه نتيجة محاولة لاغتياله.

أما الثانية لأن مبنى المحكمة لم يكن آمناً وقد تعرض ذلك المبنى لهجومين إرهابيين سابقاً، سقط فيهما قتلى في صفوف القضاة والمحامين. إلى ذلك، اتهم عمران خان شخصيات نافذة في السلطة بالوقوف وراء محاولة اغتياله وأبدى خشيته من احتمال تكرار ذلك.

وعن تهم الفساد الموجهة إليه واستغلاله منصبه لتلقي الهدايا، قال "بالقانون يستطيع كبار المسؤولين في الدولة شراء الهديا التي يتلقونها بدفع 50% من قيمتها، وصندوق الهدايا يُقدّر ثمنها، وأنا كنت الوحيد الذي طبق القانون بينما غيري أخذ سيارات من صندوق الهدايا المذكور".

في حين استهجن رئيس الحكومة الباكستاني السابق قيام مجموعة كبيرة من عناصر الشرطة بمداهمة منزله رغم أنه قدم ضمانة وكفالة للمحكمة وتعهد بأن يمثل في الجلسة المقبلة.

وأضاف أن أنصاره تجمعوا حول المنزل لحمايته ولم يكن فيه، إنما كانت زوجتي وحدها والعناصر لم تحترم حرمة المنزل، على حد تعبيره