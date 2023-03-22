وزير الداخلية يوجه برفع الجاهزية الأمنية

الأربعاء 22 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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اكد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، بعدد من مدراء عموم الشرطة والأمن في محافظات الجمهورية، على أهمية تنفيذ الخطة الأمنية ورفع الجاهزية خلال شهر رمضان.

وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الشريف، ووكيل قطاع الشرطة والأمن اللواء الركن محمد الأمير، نقل وزير الداخلية للجميع تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء، كما هنأهم بحلول شهر رمضان المبارك..

مثمناً جهود أجهزة الأمن والشرطة في المحافظات المحررة. ولفت اللواء حيدان، إلى جهود قيادة الوزارة لتطوير وتحسين أداء الأجهزة الأمنية..مشيداً بالتنسيق ودعم محافظي المحافظات والسلطات المحلية للأجهزة الأمنية..

مشدداً على العمل بروح الفريق الواحد وتحقيق الامن والاستقرار وتطبيع الحياة في مختلف المحافظات وصولاً الى استعادة كامل التراب اليمني من المليشيات الحوثية..

منوهاً بأن عام 2023م سيشهد تطوراً في الأداء. كما استمع اللواء حيدان، من مدراء عموم الشرطة والأمن بالمحافظات على سير العمل والصعوبات التي تواجهم وسبل التغلب عليها.