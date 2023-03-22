المملكة تعلن إيقاف 142 مسوؤلا سعوديا من الدفاع والحرس الوطني والخارجية والداخلية

الأربعاء 22 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، إيقاف 142 شخصاً من 9 وزارات ومن هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" بتهم فساد.

وأوضحت "نزاهة" أنها باشرت خلال شهر شعبان 1444 هجري (فبراير - مارس) اختصاصاتها ومهماتها من خلال 1631 جولة رقابية، والتحقيق مع 251 مشتبها به من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والخارجية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصحة، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأشارت "نزاهة" إلى أنها أوقفت 142 شخصاً وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير"، .

لافتة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء. ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات.