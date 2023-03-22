وزير الدفاع من محور الغيضة العسكري بمحافظة المهرة يدعو إلى رفع الجاهزية والاستعداد لفرض السلام بالتفاوض أو بقوة السلاح

الأربعاء 22 مارس - آذار 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مأرب

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تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وقائد قوات الدعم والإسناد في التحالف اللواء سلطان البقمي، اليوم، محور الغيضة العسكري بمحافظة المهرة.

واطلع الفريق الداعري، يرافقه محافظ المهرة محمد علي ياسر، على الجاهزية القتالية والروح المعنوية وأوضاع منتسبي المحور، ناقلاً لهم تحايا القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، وتهانيهم بحلول شهر رمضان المبارك. وأشاد الفريق الداعري، بانضباط منتسبي محور الغيضة ومعنوياتهم وجاهزيتهم القتالية العالية، .

مشيدًا بما تشهده المحافظة من أمن واستقرار، ونجاحات في الحرب المفتوحة ضد التهريب والترويج للممنوعات.

وشدد وزير الدفاع على وجوب أن تكون القوات المسلحة على قلب رجل واحد لمواجهة الخطر والعدو المشترك لكل اليمنيين ممثلًا بمليشيا الحوثي الإرهابية، مشيدًا بالنموذج الذي تقدمه المهرة بالأمن والاستقرار واحتضان جميع اليمنيين دون استثناء.

وجدد وزير الدفاع التأكيد على أن المجلس الرئاسي والحكومة قدموا الكثير من التنازلات في سبيل التخفيف عن المواطنين من ويلات الحرب، غير أن ذلك يقابل بصلف وتعنت من قبل مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانياً، الأمر الذي يدعو إلى رفع درجات الجاهزية والاستعداد لكافة الخيارات لفرض السلام والاستقرار بالتفاوض أو بقوة السلاح. من جانبه، أشار محافظ المهرة إلى أهمية هذه الزيارة التي تؤكد على اهتمام وعناية القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بأبناء محافظة المهرة،

مشيداً بتكاتف الأجهزة الأمنية والعسكرية وفئات المجتمع المختلفة لأجل الحفاظ على الاستقرار الذي تنعم به المحافظة التي باتت حاضنة للجميع من صعدة إلى حوف .

بدوره رحب قائد محور الغيضة، قائد الشرطة العسكرية اللواء الركن محسن مرصع، بزيارة وزير الدفاع والوفد المرافق له، مؤكداً جاهزية وحدات المحور للدفاع عن الوطن والذود عنه وبذل الغالي والنفيس لأجل أمنه وسلامة أراضيه .

واستعرض اللواء مرصع، ما حققته الوحدات العسكرية والأمنية من منجزات في مواجهة التهريب وحفظ الأمن والاستقرار بدعم ومتابعة السلطة المحلية بالمحافظة، ووزارة الدفاع.

تخلل الزيارة عرض عسكري نفذته وحدات رمزية من الجيش والأمن اظهرت مدى الجاهزية والانضباط العالي لمنتسبيها. رافق وزير الدفاع خلال الزيارة رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، ورئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن احمد اليافعي.