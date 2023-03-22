برامج منوعة في الخطة البرامجية لإذاعة روافدfm في رمضان

الأربعاء 22 مارس - آذار 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 517

أنهت إذاعة روافد التي تبث من غيل باوزير بحضرموت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بباقة من البرامج الرمضانية المنوعة ، والتي تأتيكم على أثير إذاعة روافدfm بما يلبي تطلعات مستمعينا و ذائقتهم خلال الشهر الفضيل .

وتستهل إذاعة روافد بث أولى برامجها في شهر رمضان عند الساعة الثانية مع إفتتاح الإذاعة بالقرآن الكريم وحديث نبوي، من ثم يأتيكم برنامج *نهج الحياة* مع الداعية/أحمد عوض بانجار..

ثم بعد ذلك يأتي برنامج *مصادر الطاقة النورانية في رمضان* مع الداعية/ناصر محسن القطيبي..

بعد ذلك يأتيكم برنامج *أستراحة صائم* مع الإعلامية/ نرجس الملاحي...

كما سيطل عليكم برنامج *قصة مسجد* مع الإعلامية/ نرجس الملاحي...

من ثم يأتيكم المسلسل الأجتماعي المحلي *يوميات عائلية* من إنتاج إذاعة روافدfm .

كما سيطل عليكم برنامج *أحداث رمضانية* مع الإعلامي/ عبدالرحمن باشطح..

كما سيذاع على مسامعكم برنامج*مدرسة رمضان* مع الإعلامي/محمد بن فضل..

إضافة الى برنامج *أهل أول* مع الإعلامية/ آمنة أحمد ودعاء صالح..

من ثم يأتيكم برنامج *علماء من حضرموت* الشيخ / ياسر باعباد..

كما سيأتيكم برنامج *الذاكرة الحضرمية* مع أ/ سامي بن شيخان..

كما سيتلوها عدد من البرامج المسجلة المتنوعة منها المسلسلات الكوميدية الفكاهية وبرنامج للطبخ وغيرها من البرامج الهادفة ..

هذا وتتمنى لكم أسرة إذاعة روافدFM أن يكون شهر رمضان شهر خير وطاعة للجميع وجميع مستمعي إذاعة روافد وعبر ترددها الإذاعة 88,1 ..