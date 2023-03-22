دول عربية لم تعلن حتى الآن أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان

الأربعاء 22 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية بينها السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات واليمن وإيران والعراق وفلسطين ومصر أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون غدا الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر مارس/آذار.

وقالت المحكمة العليا في السعودية إن يوم الأربعاء الموافق 22 مارس/آذار 2023 هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان 1444هـ.

من جانبها، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف القطرية، في بيان، أن الأربعاء هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان 1444هـ، والخميس هو الأول من شهر رمضان، في إشارة لتعذر رؤية الهلال.

وفي اليمن اعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة الشرعية ان الاربعاء المتمم لشعبان ويوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك كما اعلنت ذلك دار الافتاء بصنعاء .

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت تعذر رؤية هلال رمضان، مساء الثلاثاء، ليكون الخميس أول أيام الشهر الكريم، وفق ما أفادت صحيفة "القبس" المحلية.

كما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الاربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان في البلاد، بعد تعذر رؤية الهلال.

بدوره، أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين في بيان بثه تلفزيون فلسطين الرسمي أنه "تعذر رؤية هلال شهر رمضان في الأراضي الفلسطينية مساء الثلاثاء"، مشيرا إلى أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، والخميس هو أول أيام شهر رمضان.

وفي العراق، أعلن الوقف السني أن الخميس أول أيام شهر رمضان، مع تعذر رؤية الهلال.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف أن يوم الخميس أول أيام شهر رمضان بعد تعذر رؤية الهلال.

كما أعلن كل من لبنان والسودان ومصر وإيران وليبيا وتونس أن الخميس أول أيام شهر رمضان.

أما في سلطنة عمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا، فقد أشارت السلطات إلى أنها ستتحرى رؤية الهلال مساء اليوم الأربعاء وستعلن ما إذا الخميس أو الجمعة هو أول أيام شهر رمضان.