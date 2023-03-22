عاجل: آخر تطورات المعارك العنيفة في حريب مأرب

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تشهد جبهة حريب بمحافظة مأرب حربا ضارية بين قوات الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي الانقلابية.
وتخوض قوات العمالقة ومحور سبأ معارك عنيفة ضد جماعة الحوثي المسلحة في جبل بواره غرب مديرية حريب ،بعد سيطرة المليشيات عليه يوم امس .
وحاصرت القوات الحكومية "جبل أراك" والمنطقة الفاصلة بينه وبين منطقة "وضو" غرب مديرية حريب.
واعلنت قوات الجيش مقتل 10 جنود في المواجهات المستمرة مع الحوثيين جنوب مأرب.
ونقل عدد من جرحى قوات العمالقة ومحور سبأ إلى مستشفيات مديرية بيحان بشبوة، إثر قصف جماعة الحوثي لمديرية حريب بمأرب.
وشنت القوات المشتركة "العمالقة ومحور سبأ" هجمات مضادة ضد هجمات جماعة الحوثي لاستعادة بعض المواقع، كما تم الدقع بقوات اضافية الى حريب.
مليشيات الحوثي، وبحسب مصادر محلية، قامت بقطع الاتصالات والانترنت على مديرية حريب وأجزاء من محافظة شبوة .
كما طلبت من الساكنين غربي مديرية حريب بمأرب بمغادرة مساكنهم استعداداً لعملية تهجير قصري وانتقام من المدنيين.