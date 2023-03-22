الحكومة اليمنية:نرحب ببيان الرباعية الدولية المساند لـ «الرئاسي»

الأربعاء 22 مارس - آذار 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن دول مجموعة الرباعية والذي أكدت فيه على الدعم المستمر من دول المجموعة لمجلس القيادة الرئاسي، وكذلك دعم جهود الحكومة وإصلاحات البنك المركزي اليمني.. مشيدة بتأكيد دول المجموعة على مواصلة العمل مع الحكومة لتقديم المساعدة الفنية ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وطالبت من المجتمع الدولي بممارسة ضغوط اوسع على مليشيات الحوثي الإرهابية لردع التهديدات والانتهاكات التي ترتكبها هذه الجماعة الإرهابية بحق البنية التحتية الاقتصادية وخاصة استهدافها للمنشئات النفطية والموانئ المدنية، وهو ما يفاقم من الكارثة الإنسانية ويضاعف معاناة الشعب اليمني.

وجددت الحكومة اليمنية التزامها بالعمل مع دول المجموعة والمجتمع الدولي لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب اليمني واستدامة تقديم الخدمات الحكومية، كما تؤكد على بذل كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.