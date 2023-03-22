الأربعاء 22 مارس - آذار 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شهدت العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، مباحثات يمنية أمريكية، لدعم الجهود الحكومية للتغلب على التحديات الاقتصادية بسبب توقف تصدير النفط جراء الهجمات والتهدايدات الحوثية.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزير المالية سالم صالح بن بريك، بحث مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفين فاجن، الدعم الأمريكي للجهود الحكومية في تنفيذ حزمة من السياسات والإصلاحات للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية، بالإضافة لماقشة آخر المستجدات الوطنية والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم.



واستعرض الوزير بن بريك، طبيعة الوضع الاقتصادي بشكل عام ووضع المالية العامة بشكل خاص، والتحديات التي تواجهها المالية العامة وما تبذله الحكومة ممثلة بوزارة المالية من جهود عبر تنفيذ العديد من السياسات والإصلاحات اللازمة في سبيل استدامة المالية العامة والتغلب على التحديات الراهنة.



وأشار إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز وتنمية الموارد العامة في ظل توقف تصدير النفط الخام الذي تشكل عوائده المالية ما نسبته أكثر من 60 في المائة من موازنة الدولة، نتيجة التصعيد العسكري لجماعة الحوثي.



بدوره، جدد السفير الأمريكي، التأكيد على مواصلة بلاده تقديم لليمن للإسهام في الحد من تفاقم معاناة المواطنين وتجاوز التحديات الاقتصادية والمالية وتعزيز القدرات المؤسسية بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.