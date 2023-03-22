الاعلان عن قائد جديد للمنتخب الفرنسي

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ذكرت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن كيليان مبابي سيكون القائد الجديد للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، وذلك عقب حصوله على موافقة المدير الفني للفريق ديديه ديشان.
وكان مهاجم باريس سان جيرمان المرشح الأوفر حظا لشغل المنصب الذي كان يشغله الحارس هوجو لوريس، والذي أعلن اعتزاله الدولي عقب نهاية منافسات كأس العالم.
وأوضحت التقارير أن ديشان أخبر مبابي بالقرار عقب عشاء أمس الاثنين، فيما سيكون أنطوان جريزمان القائد الثاني للفريق.
ولم يؤكد الاتحاد الفرنسي الأخبار، لكن السر تم كشفه، وبموجب ذلك القرار سيقود مبابي الفريق في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، والتي ستنطلق بمواجهة هولندا وجمهورية أيرلندا هذا الاسبوع.
وستكون أول مباراة له كقائد للمنتخب الفرنسي في مواجهة نظيره الهولندي في ملعب "ستاد دو فرانس" يوم الجمعة المقبل.
وتواجد مبابي 24 عاما/ في المنتخب الفرنسي منذ أن كان مراهقا، حيث شارك في أول مباراة دولية أمام لوكسمبورج في عمر 18 عاما، كما أنه شارك في 66 مباراة وسجل 36 هدفا.
وكان لاعب موناكو السابق أحد أعضاء الفريق المتوج بلقب كأس العالم في عام 2018، كما أنه كان ضمن مجموعة صغيرة من المرشحين لحمل شارة قيادة الفريق.