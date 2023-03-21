بوتين والرئيس الصيني يكشفان نتائج مباحثاتهما في موسكو

الثلاثاء 21 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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عقب المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني، شي جين بينغ، في موسكو، خرج الرجلان باتفاقات مهمة اقتصادية وسياسية.



اتفاق بوتين والرئيس الصيني



وخلال مؤتمر صحفي في ختام زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا، قال بوتين: المحادثات مع الرئيس الصيني أسفرت عن وثيقتين مهمتين تشكلان قاعدة للتعاون بين البلدين.



وأضاف: التبادل التجاري مع الصين سيرتفع 30% وهناك فرصة لمشاريع مشتركة بقيمة 130 مليار دولار، وروسيا ستؤمن كل ما يحتاجه الاقتصاد الصيني في مجال قطاع الطاقة.



وأوضح أن نحو ثلث علاقاتهم التجارية مع الصين تتم باستخدام العملات الوطنية، مشدداً على أنهم مستعدون لتسهيل عمل الشركات الصينية في روسيا بدلاً من الشركات الغربية التي غادرت البلاد.



شراكة كاملة



من جانبه قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ: نعمل على تحديث وتطوير أهداف الشراكة الكاملة مع روسيا حتى عام 2030.



وأكد جين بينغ أن المباحثات التي جرت في روسيا أدت إلى اتفاقيات مهمة بين البلدين، مشدداً على أن بكين مستعدة لتطوير خطة تدعم الشراكة والتحالف مع موسكو.



يذكر أنّ الرئيس الصيني بدأ أول أمس زيارة إلى روسيا التقى خلالها نظيره الروسي مرتين وتباحثا بعدة قضايا أبرزها اقتصادية وسياسية