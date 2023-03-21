الرباعية الدولية تتعهد بمواصلة دعم الحكومة الشرعية - بيان عاجل .. حزب الإصلاح يخرج عن صمته بخصوص عملية التعتيم. عن القيادي محمد قحطان ويحمل المبعوث الأممي مسئولية التواطؤ مع المليشيات الحوثية منظمة صدى تختتم دورة الأمن الرقمي لـ24 صحفياً وناشطاً إعلامياً في محافظة أبين مأرب تحصد المرتبة الأولى في تصفيات النهائية للقرآن الكريم على مستوى الجمهورية اليمن يوقع اتفاقية تقديم خدمات المشاعر المقدسة مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية وزارة الأوقاف اليمنية تعلن عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك المليشيات الحوثية تقوم بهجوم واسع جنوب مارب وألوية العمالقة تدفع بتعزيزات عسكرية ومواجهات ضارية بالأسلحة الثقيلة ما حقيقة وفاة السياسي اليمني محمد قحطان في سجون الحوثيين؟ ماذا قالت واشنطن عن الإتفاق الأخير بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي؟ السعودية تعلن موقفا صريحا من تصريحات اسرائيلية مسيئة وعنصرية
تعهدت اللجنة الرباعية الدولية، بمواصلة دعم إجراءات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من أجل زيادة الاستقرار الاقتصادي واستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح.
وقالت اللجنة التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان حديث لها، بأنها "على استعداد لمواصلة العمل عن قرب مع مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس رشاد العليمي والحكومة ومحافظ البنك المركزي، من أجل زيادة استقرار الاقتصاد اليمني، والالتزام بمواصلة تقديم المساعدة الفنية، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد العربي باعتباره الهيئة الفنية".
وأكد البيان دعمه لما اتخذته الحكومة والبنك المركزي من إصلاحات على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، بما في ذلك التطبيق الناجح لمزاد جديد شفاف للعملات الأجنبية، حيث "زادت هذه الإصلاحات من الثقة الدولية التي ستتيح المزيد من التمويل الخارجي لهذه المؤسسات".
ودعت "الرباعية الدولية"، الحكومة إلى زيادة الشفافية حول استخدام الموارد، والتشاور مع القطاع الخاص بشأن التدابير الاقتصادية المستقبلية، ومواصلة دفع أجندتها الإصلاحية، لا سيما في قطاع الكهرباء.
وشددت على أن التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة لزيادة الإيرادات كانت ضرورية لاستدامة الخدمات العامة، للتخفيف من حدة التأثيرات السلبية التي أحدثتها الهجمات والتهديدات الحوثية ضد الموانئ والبنية التحتية النفطية والتجار وشركات الشحن، وما تسببت به من إعاقة لصادرات النفط وتفاقم الأوضاع الإنسانية وتقويض جهود السلام.
وأكدت الرباعية، على التزامها بعملية سلام شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ في هذا المسار.
وكان سفراء اللجنة قد عقدوا اجتماعاً في السادس من مارس الجاري، ناقشوا فيه الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد اليمني، بما في ذلك من خلال التمويل الخارجي، ومساهمات السعودية والإمارات عبر الودائع المقدمة منهما إلى البنك المركزي لدعم الاقتصاد كأساس لتقليل الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة.