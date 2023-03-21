منظمة صدى تختتم دورة الأمن الرقمي لـ24 من صحفياً وناشطاً في محافظة أبين

الثلاثاء 21 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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اختتمت المنظمة للوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" اليوم دورة الأمن_الرقمي ومحو أمية الإنترنت في محافظة أبين بحضور نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي ومدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة.

الدورة التي شارك فيها 24 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا شهدت تفاعلا كبيرا من المشاركين والمشاركات الذين تلقوا تدريبات في أساسيات التعامل مع البرامج الخبيثة والتطبيقات المختلفة والحفاظ على سرية البيانات وكلمات المرور الخاصة لضمان حمايتها وسريتها.

وفي الفعالية ألقى الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ مهدي الحامد كلمة أشار فيها إلى أهمية الأمن الرقمي بالنسبة للصحفيين والإعلاميين، مثمنا جهود مكتب الإعلام وشراكاته الفاعلة في إقامة مثل هذه الدورات، مقدماً شكره لمنظمة صدى وراديو هنا أبين على تنظيم هذه الدورة.

من جانبه أكد الدكتور ياسر باعزب مدير عام مكتب الإعلام بأبين أهمية انعقاد مثل هذه الدورات لتعريف الصحفيين والإعلاميين والنشطاء بأهمية الأمن الرقمي، وأوضح باعزب أن الأمن الرقمي من أساسيات تأمين البيانات والمعلومات الشخصية لكل صحفي وناشط إعلامي فهم من أكثر الفئات عرضة للتهديد أو اختراق بياناتهم الخاصة.

بدوره عبر عصام علي محمد منسق الدورة مدير راديو هنا أبين والدكتور علي شايف مدرب الدورة عن سعادتهما بإقامة هذه الدورة في أبين، شاكرين مساهمة قيادة السلطة المحلية ومكتب الإعلام في تسهيل إقامتها والتعاون لإنجاحها.

وتأتي هذه الدورة ضمن مشروع السلامة المهنية برنامج (الأمن الرقمي ومحو أمية الإنترنت) الذي بدأته منظمة صدى العام 2022 مع شركائها في إنترنيوز، ونظمت العديد من الدورات التي استهدفت عشرات الصحفيين في مختلف محافظات الجمهورية.