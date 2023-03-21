منظمة صدى تختتم دورة الأمن الرقمي لـ24 من صحفياً وناشطاً في محافظة أبين مأرب تحصد المرتبة الأولى في تصفيات النهائية للقرآن الكريم على مستوى الجمهورية اليمن يوقع اتفاقية تقديم خدمات المشاعر المقدسة مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية وزارة الأوقاف اليمنية تعلن عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك عاجل : المليشيات الحوثية تقوم بهجوم واسع جنوب مارب وألوية العمالقة تدفع بتعزيزات عسكرية ومواجهات ضارية بالأسلحة الثقيلة ما حقيقة وفاة السياسي اليمني محمد قحطان في سجون الحوثيين؟ ماذا قالت واشنطن عن الإتفاق الأخير بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي؟ السعودية تعلن موقفا صريحا من تصريحات اسرائيلية مسيئة وعنصرية الحكومة ترحب بصفقة التبادل وجماعة الحوثي تتهمها بعرقلة التوصل الى اتفاق شامل اتفاق هو الأول بين الطرفين.. وفد من الشرعية الى صنعاء وآخر يمثل الحوثيين سيزور مأرب
أقامت وزارة الأوقاف والإرشاد، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، حفلاً ختامياً لتكريم الفائزين في التصفيات النهائية للمسابقات القرآنية على مستوى الجمهورية، التي بدأت فعالياتها في ١٨ - ٢١ مارس من العام الجاري، وذلك برعاية معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة.
وشارك في المسابقة ٧٤ متسابقاً من عموم محافظات الجمهورية، في خمسة أفرع، وهي: فرع القراءات العشر، وفرع حفظ القرآن الكريم مع التجويد، وفرع حفظ القرآن للصغار تحت عمر ١٥ سنة، وفرع التلاوة وحسن الأداء، وفرع الأذان، وذلك بعد أن تأهلهم من بين ٤٢٠ متسابقاً في التصفيات الأولية التي أقيمت في فبراير الماضي.
وأشرف على أداء المتسابقين لجنةٌ متخصصةٌ في التحكيم الدولي لمسابقات القرآن الكريم، ويترأس اللجنة الدكتور/ بسام عبدالملك، وعضوية كلٍ من: الدكتور نجيب العامري، الشيخ عرفات الشاذلي، الشيخة ايمان المشدلي، والشيخ محمد عبدالحميد مقرراً للجنة.
وقد حصل على المركز الأول في فرع حفظ المصحف، القارئ/ محمد دماج محمد الشويع، من محافظة مأرب، جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال، فيما تحصل الفائز بالمركز الثاني، القارئ/ محمد نبيل عبدالمجيد سيف، من محافظة تعز، على اثنين مليون ريال، والقارئ/ هشام سعيد بكورة من محافظة حضرموت ( سيؤون)، على المركز الثالث وجائزة قدرها مليون ريال.
وفي فرع صغار الحفاظ، حصل الطفل/ أيمن محمد سعيد اليوسفي، من محافظة أبين، على المركز الأول، وجائزة مليون ريال. وفي فرع التلاوة، حصل القارئ/ عبدالرحمن قائد دحوة، من محافظة تعز، وجائزة مالية قدرها مليون ريال. وفي فرع الأذان، حصل القارئ/ عبدالله قائد عثمان، من محافظة تعز، على المركز الأول، وجائزة قدرها مليون ريال.
. فيما حجبت جائزة الفائز بفرع القرآت العشر؛ لعدم وصول درجات المتنافسين إلى معدل ٩٠٪. ووزعت شهادات تقديرية لكل المشاركين. وتأتي هذه المسابقة النوعية بعد انقطاعها لما يقارب من تسع سنوات، ضمن اهتمام ورعاية معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن
عيضة شبيبة لحفظة كتاب الله الكريم، وتأهيلهم للمسابقات الدولية، التي تحصل اليمن فيها على المراكز الأولى والمتقدمة.