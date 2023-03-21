مأرب تحصد المرتبة الأولى في تصفيات النهائية للقرآن الكريم على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 21 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أقامت وزارة الأوقاف والإرشاد، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، حفلاً ختامياً لتكريم الفائزين في التصفيات النهائية للمسابقات القرآنية على مستوى الجمهورية، التي بدأت فعالياتها في ١٨ - ٢١ مارس من العام الجاري، وذلك برعاية معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة.

وشارك في المسابقة ٧٤ متسابقاً من عموم محافظات الجمهورية، في خمسة أفرع، وهي: فرع القراءات العشر، وفرع حفظ القرآن الكريم مع التجويد، وفرع حفظ القرآن للصغار تحت عمر ١٥ سنة، وفرع التلاوة وحسن الأداء، وفرع الأذان، وذلك بعد أن تأهلهم من بين ٤٢٠ متسابقاً في التصفيات الأولية التي أقيمت في فبراير الماضي.

وأشرف على أداء المتسابقين لجنةٌ متخصصةٌ في التحكيم الدولي لمسابقات القرآن الكريم، ويترأس اللجنة الدكتور/ بسام عبدالملك، وعضوية كلٍ من: الدكتور نجيب العامري، الشيخ عرفات الشاذلي، الشيخة ايمان المشدلي، والشيخ محمد عبدالحميد مقرراً للجنة.

وقد حصل على المركز الأول في فرع حفظ المصحف، القارئ/ محمد دماج محمد الشويع، من محافظة مأرب، جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال، فيما تحصل الفائز بالمركز الثاني، القارئ/ محمد نبيل عبدالمجيد سيف، من محافظة تعز، على اثنين مليون ريال، والقارئ/ هشام سعيد بكورة من محافظة حضرموت ( سيؤون)، على المركز الثالث وجائزة قدرها مليون ريال.

وفي فرع صغار الحفاظ، حصل الطفل/ أيمن محمد سعيد اليوسفي، من محافظة أبين، على المركز الأول، وجائزة مليون ريال. وفي فرع التلاوة، حصل القارئ/ عبدالرحمن قائد دحوة، من محافظة تعز، وجائزة مالية قدرها مليون ريال. وفي فرع الأذان، حصل القارئ/ عبدالله قائد عثمان، من محافظة تعز، على المركز الأول، وجائزة قدرها مليون ريال.

. فيما حجبت جائزة الفائز بفرع القرآت العشر؛ لعدم وصول درجات المتنافسين إلى معدل ٩٠٪. ووزعت شهادات تقديرية لكل المشاركين. وتأتي هذه المسابقة النوعية بعد انقطاعها لما يقارب من تسع سنوات، ضمن اهتمام ورعاية معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن

عيضة شبيبة لحفظة كتاب الله الكريم، وتأهيلهم للمسابقات الدولية، التي تحصل اليمن فيها على المراكز الأولى والمتقدمة.