اليمن يوقع اتفاقية تقديم خدمات المشاعر المقدسة مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية

الثلاثاء 21 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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وقعت وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بوكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش،اليوم، بمكة المكرمة، اتفاقية تقديم الخدمات في المشاعر المقدسة لحجاج بلادنا للموسم ١٤٤٤هجرية، مع الشركة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ممثلة برئيس مجلس إدارتها ماهر بن صالح جمال، وفقًا للتصنيف النوعي والكمي للخدمات.

وأوضح الوكيل مختار بن الخضر الرباش، أن الاتفاقية شملت خدمات الإعاشة، والتحسين والتطوير في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الأخرى،

وتم اختيار الشركة المتعهدة بعد الإطلاع على كفاءتها التشغيلية والعملية ووفقًا للتفاصيل المحددة قرينة كل خدمة في مختلف المشاعر المقدسة ابتداءً من وصول الحاج إلى الأراضي المقدسة وانتهاء بوصوله إلى مشعر منى وعرفات ومزدلفة ثم منى مرة أخرى.

بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية ماهر بن صالح جمال بالتزام مكتب شؤون حجاج اليمن بالإرشادات والتعليمات الخاصة بجداول التفويج في المشاعر والانضباط بمسارات رمي الجمرات التي تحددها الجهات المختصة لكل بعثات الحج الإسلامية؛ لما من شأنه الحفاظ على سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر.

حضر توقيع الاتفاقية، عبد الكريم الشيخ مدير عام الحج والعمرة، وصالح العولقي مدير المتابعة والمراجعة، وعمار المعمري مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد.