منظمة صدى تختتم دورة الأمن الرقمي لـ24 من صحفياً وناشطاً في محافظة أبين مأرب تحصد المرتبة الأولى في تصفيات النهائية للقرآن الكريم على مستوى الجمهورية اليمن يوقع اتفاقية تقديم خدمات المشاعر المقدسة مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية وزارة الأوقاف اليمنية تعلن عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك عاجل : المليشيات الحوثية تقوم بهجوم واسع جنوب مارب وألوية العمالقة تدفع بتعزيزات عسكرية ومواجهات ضارية بالأسلحة الثقيلة ما حقيقة وفاة السياسي اليمني محمد قحطان في سجون الحوثيين؟ ماذا قالت واشنطن عن الإتفاق الأخير بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي؟ السعودية تعلن موقفا صريحا من تصريحات اسرائيلية مسيئة وعنصرية الحكومة ترحب بصفقة التبادل وجماعة الحوثي تتهمها بعرقلة التوصل الى اتفاق شامل اتفاق هو الأول بين الطرفين.. وفد من الشرعية الى صنعاء وآخر يمثل الحوثيين سيزور مأرب
وقعت وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بوكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش،اليوم، بمكة المكرمة، اتفاقية تقديم الخدمات في المشاعر المقدسة لحجاج بلادنا للموسم ١٤٤٤هجرية، مع الشركة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ممثلة برئيس مجلس إدارتها ماهر بن صالح جمال، وفقًا للتصنيف النوعي والكمي للخدمات.
وأوضح الوكيل مختار بن الخضر الرباش، أن الاتفاقية شملت خدمات الإعاشة، والتحسين والتطوير في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الأخرى،
وتم اختيار الشركة المتعهدة بعد الإطلاع على كفاءتها التشغيلية والعملية ووفقًا للتفاصيل المحددة قرينة كل خدمة في مختلف المشاعر المقدسة ابتداءً من وصول الحاج إلى الأراضي المقدسة وانتهاء بوصوله إلى مشعر منى وعرفات ومزدلفة ثم منى مرة أخرى.
بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية ماهر بن صالح جمال بالتزام مكتب شؤون حجاج اليمن بالإرشادات والتعليمات الخاصة بجداول التفويج في المشاعر والانضباط بمسارات رمي الجمرات التي تحددها الجهات المختصة لكل بعثات الحج الإسلامية؛ لما من شأنه الحفاظ على سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر.
حضر توقيع الاتفاقية، عبد الكريم الشيخ مدير عام الحج والعمرة، وصالح العولقي مدير المتابعة والمراجعة، وعمار المعمري مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد.