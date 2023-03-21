وزارة الأوقاف اليمنية تعلن عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك

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أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٤هجرية.
وقالت الوزارة في بيان لها "إنه بعد عون الله تعالى تم التواصل مع اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان لهذا العام ١٤٤٤ هـ في الأماكن المتوقع ظهوره فيها من السواحل والمناطق اليمنية، مساء هذا اليوم الثلاثاء. التاريخ : ۲۹ / ۸ / ١٤٤٤ هـ الموافق : ۲۰۲۳/۳/۲۱ م ولم يثبت لدى وزارة الأوقاف والإرشاد رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، حسب إفادة لجنة الأهلة المكونة من الأساتذة الفلكيين وأصحاب الفضيلة القضاة والعلماء،.
وبذلك يكون يوم غدًا الأربعاء الموافق ۲۲ مارس ۲۰۲۳ م هو المتمم لشهر شعبان ، وأن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لقوله عليه الصلاة والسلام : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً ".
ورفعت الوزارة بهذه المناسبة الدينية العظيمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء ولأبطال قواتنا المسلحة والأمن ورجال مقاومتنا الباسلة في مواقع الشرف والبطولة ولكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم، .
سائلة الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير ويمن وبركة ونصر لشعبنا ولأمتنا العربية والإسلامية.