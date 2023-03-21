عاجل : المليشيات الحوثية تقوم بهجوم واسع جنوب مارب وألوية العمالقة تدفع بتعزيزات عسكرية ومواجهات ضارية بالأسلحة الثقيلة

الثلاثاء 21 مارس - آذار 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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شنت المليشيات الحوثية فجر اليوم هجوما واسعا على مواقع قوات الجيش بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب .

وقالت مصادر محلية لموقع مأرب برس ان المليشيات الحوثية كثفت ضربها بالاسلخة الثقيلة باتجاه مواقع الجيش والقرى والتجمعات السكنية في المديرية. عملية الهجوم للمليشيات الحوثية جاءت بعد عمليات حشد واسعة للمليشيا خلال الأيام الماضية باتجاه عدة مناطق بمحافظة مأرب.

الى ذلك واجهت قوات محور سبأ وألوية العمالقة هجوم المليشيات وتجري الآن اشتباكات واسعه بمختلف الأسلحة، وتدور حتى اللحظة معارك ضارية في جبهات غرب مدينة ‎حريب.

وقالت المصادر ان المواجهات تركزت غرب جنوب المديرية وتحديدا في منطقة آراك واليحموم وشعاب وضو.

وعلى ذات الصعيد قالت مصادر ميدانية لمارب برس ان قوات العمالقة عززت مواقعها بجبهة حريب وتم رفدها بمقاتلين وأسلحة نوعية .

واضافت المصادر ان مدفعية قوات العمالقة تدك مواقع المليشيات الحوثية وتستهدف تجماعاتهم وآلياتهم. ومازالت المعاركة مشتعلة حتى اللحظة.