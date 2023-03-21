ما حقيقة وفاة السياسي اليمني محمد قحطان في سجون الحوثيين؟

الثلاثاء 21 مارس - آذار 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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نفى عضو الوفد الحكومي في مشاورات تبادل الاسرى والمختطفين ماجد فضائل ما يتم تداوله حول حصول الحكومة الشرعية على معلومات رسمية بموت السياسي الأستاذ محمد قحطان.

وأفاد: أن ما تم في هذه الجولة هو الاتفاق على اليه للتنفيذ مرحلية لاتفاق سابق وقع في رمضان الفائت نحن في الوفد الحكومي منذ البداية نطالب بالإفراج عن الجميع (الكل مقابل الكل).

وأوضح أن مطالب وعرض وفد الحكومة لم تخضع لاي تمييز أو انتقاء ابدا وشملت الكل، بما في ذلك الجنرال فيصل رجب والسياسي محمد قحطان وكافة المعتقلين والمختطفين من سياسيين وأكاديميين واعلاميين، وكذلك الأسرى من كافة الجبهات بما في ذلك جبهات حجور في محافظة حجة.

وبين أن ما تم التوصل له اليوم من اتفاق بالإفراج عن 887 اسيرا ومعتقلا ومختطفا هو جزء من كل، وستتم خلال الفترة المقبلة عقد جولات اخرى من المفاوضات وصولا للإفراج عن الجميع.

وقال إنه على الرغم من التصلب والتعنت الذي يبديه الحوثيون في ملف الأسرى، إلا اننا في الوفد الحكومي مستمرون في الضغط وبذل كافة الجهود وبمختلف الوسائل حتى الإفراج عن آخر سجين لدى الحوثيين ولا صحة عما يتم تداوله حول اننا حصلنا على معلومات رسميه بموت السياسي الاستاذ محمد قحطان.

وكانت وكالة شينخوا الصينية نقلت عن مصدر دبلوماسي في الحكومة اليمنية قوله إن جماعة الحوثي كشفت رسميا وللمرة الأولى عن مصير السياسي اليمني محمد قحطان والمعتقل لدى الجماعة منذ نحو ثمانية أعوام.

وبحسب وكالة “شينخوا” الصينية: أوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر هويته، أن وفد جماعة الحوثي في مفاوضات الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة في سويسرا، وبعد مطالبات حثيثة من الوفد الحكومي تحدث رسميا للمرة الأولى عن مصير السياسي اليمني محمد قحطان.

ووفقا للمصدر، فإن وفد جماعة الحوثي أكد للوفد الحكومي خلال جلسات المفاوضات بأن السياسي قحطان توفي منذ سنوات في المعتقل، وأنهم يحتفظون بجثمانه.

وأشار المصدر إلى أن وفد الحوثيين رفض الإدلاء بمزيد من المعلومات حول ملابسات وفاة السياسي قحطان، لكن الوفد أكد بأنه لا يمانع في مناقشة الأمر بشكل واسع خلال جولة مفاوضات قادمة وكذا تسليم جثمانه.

وقحطان هو قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو سياسي يمني معروف، وتعرض للاعتقال والإخفاء من قبل الحوثيين في أبريل 2015.

كما يعد قحطان أحد الشخصيات الأربع الذين شملهم قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي طالب فيه الحوثيين بالإفراج عنهم.

واختتمت امس في سويسرا جولة مفاوضات بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى بعد نحو 10 أيام من انطلاقها برعاية أممية.

وامس عبّرت أسرة قحطان عن أساها وخذلانها لاستمرار إصرار الحوثيين على إخفائه، وعدم الكشف عن مصيره للعام الثامن.

وقالت الأسرة، في بلاغ، إنها تابعت باهتمام وشوق نتائج مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين التي ترعاها الأمم المتحدة في سويسرا، لكنها شعرت بالأسى والخذلان لعدم إدراج والدهم ضمن قائمة التبادل المعلنة.

وطالبت أسرة قحطان الحوثيين بالإفراج عنه دون قيد أو شرط، وخارج أي عملية تفاوضية.

كما طالبت بقية الأطراف المعنية بالمفاوضات والعملية السياسية بالنظر إلى حالة اعتقال القيادي قحطان باعتبارها احتجازا للسياسة وليس لشخصه.

وقالت إن إخفاءها قسرا انتقاما منه كحالة سياسية وليس كشخص، وليس من الإنصاف مقابلة السياسة المنحازة للسلام بالقوة الغاشمة، كما جاء في البلاغ.