أول دولة أوروبية تعلن فتح أول قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها

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أعلنت وزارة الدفاع البولندية، عن افتتاح أول قاعدة عسكرية أمريكية دائمة، في مدينة بوزنان البولندية، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن حفل افتتاح القاعدة العسكرية الأمريكية، سيقام اليوم الثلاثاء الـ 21 من مارس الجاري، حيث سيتم تحويل فريق الدعم الإقليمي البولندي ASG-P، إلى قاعدة عسكرية أمريكية "حامية" US Army Garrison Poland، USAG-P، بمشاركة وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشتاك.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إنشاء القاعدة العسكرية الأمريكية، بناء على قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعام 2022، بهدف "دعم البنية التحتية للقوات الأمريكية المتمركزة في بولندا، وقيادة وإدارة المواقع المتقدمة للقوات الأمريكية فيها".
وأضافت الوزارة، أن مهمة القاعدة الرئيسية هي التنسيق والإشراف على القوات البرية الأمريكية في أوروبا، والتخطيط العملياتي، وتنسيق التعاون والتزامن بين القوات الأمريكية وقوات دول الناتو الأخرى".
وتعتبر القاعدة "الحامية" الأمريكية، في بولندا 8 حامية دائمة للقوات الأمريكية في أوروبا، وأول حامية دائمة لها في بولندا، حيث يتواجد حاليا قرابة الـ 10 آلاف جندي من دول الحلف في بولندا، غالبيتهم من الأمريكيين