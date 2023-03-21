قرارات جديدة من بايدن بشأن قانوناً يرفع السرية عن وثائق استخبارية حول منشأ كورونا

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أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، قانوناً يرفع السرية عن معلومات استخبارية حول وجود روابط محتملة بين كوفيد-19 ومختبر في مدينة ووهان الصينية. وشدّد الرئيس الأميركي في بيان على ضرورة التوصل إلى منشأ كوفيد-19 "بما في ذلك روابط محتملة مع معهد ووهان لعلم الفيروسات".
وأضاف "سترفع إدارتي السرية وستنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات". من مدينة ووهان (أرشيفية - أ ب ) من مدينة ووهان (أرشيفية - أ ب ) وكان مجلس النواب الأميركي حيث الغالبية جمهورية أقرّ بالإجماع مشروع القانون بعد توافق واسع النطاق مع الديمقراطيين.
وكانت الجائحة أحدثت شرخاً كبيراً بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة سواء حول التلقيح أو تدابير الوقاية.
وفي مارس الحالي قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" كريستوفر راي إنّه "من المحتمل جدّاً" أن يكون سبب الجائحة تسرّباً من مختبر في ووهان، وذلك بعد يومين من فرضية مماثلة قدّمتها وزارة الطاقة الأميركية.
ودفع هذا التصريح منظمة الصحة العالمية للطلب من كل الدول مشاركة المعلومات التي تملكها حول منشأ كوفيد-19. لكنّ العلماء ما زالوا منقسمين حول منشأ الفيروس وما إذا كان قد انتقل إلى البشر من حيوان مصاب أو تسرّب من "معهد ووهان لعلم الفيروسات