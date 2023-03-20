عاجل.. مواجهة “جديدة” بين طائرات روسية وأمريكية

الإثنين 20 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الإثنين، طائرات روسية اعترضت طائرات أمريكية فوق منطقة بحر البلطيق، وهي ثاني مواجهة خلال أيام بعد إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة في البحر الأسود.



مواجهة بين طائرات روسية وأمريكية



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، “أن منشآت الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية رصدت أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان في اتجاه حدود دولة روسيا”.



وأضافت الوزارة، أن الأهداف كانت عبارة عن قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأمريكية من طراز B-52H.



وأكدت الدفاع الروسية، “من أجل تحديد ومنع انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية، حلقت مقاتلة من طراز سو – 35 تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية إلى الجو، لاعتراض الطائرات الأمريكية.



وأضافت الوزارة، بعد إزالة تهديد الطائرات العسكرية الأمريكية من حدود دولة روسيا، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها.



وشددت الدفاع الروسية، على أن تحليق الطائرة المقاتلة الروسية في امتثال صارم للأنظمة الدولية المتعلقة باستخدام المجال الجوي، منعا لانتهاك حدود الدولة الروسية.



ثاني مواجهة





وقبل أيام أسقطت طائرات روسية طائرة مسيّرة تابعة للقوات الأمريكية فوق البحر الأسود، بعد اعتراضها من قبل طائرتين حربيتين.

