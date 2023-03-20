عاجل.. مواجهة “جديدة” بين طائرات روسية وأمريكية تفاصيل لقاء العليمي مع سفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا في الرياض أسرة المختطف«محمد قحطان» تصدر بيانا وهذا ما طالبت به من الأطراف المعنية بمفاوضات الأسرى الحكومة الأوكرانية :تحميل شحنة قمح جديدة تقدر بـ30 ألف طن مخصصة للاستجابة الإنسانية في اليمن علامة في ذقن بوتين كشفت "المفاجأة".. صحيفة بريطانية تتحدث عن "شبيه بوتين" بعد زيارته لمناطق أوكرانية بيان مشترك للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي لليمن بشأن صفقة الأسرى بين الشرعية والمليشيات محاولة فاشلة للانفصاليين لمنع موكب رئيس الوزراء من الوصول الى مركز محافظة «أبين» مسؤول إيراني رفيع: إيران تعتبر السعودية بلدا كبيرا في المنطقة ومؤثرا في العالم الإسلامي العميد طارق صالح يفتتح ثلاثة مشاريع حيوية بمحافظة تعز وزارة الاوقاف تعلن إيقاف تأشيرات العمرة حتى اشعار أخر
أكدت أسرة محمد قحطان المختطف في سجون المليشيات الحوثية منذ اكثر من ثماني سنوات بأنها تتابع باهتمام وشوق أخبار مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.
كما أكدت في بيان لها اليوم أن إخفاء قحطان قسرا انتقاما منه كحالة سياسية وليس كشخص، وبالتالي فإن الانتصار له هو انتصار للسياسة والإنسانية.
وقالت "يعلم الجميع إن والدنا مخفي قسرا منذ شهر أبريل من العام 2015، ومنذ ذلك الحين لم يسمح لنا بالاتصال به بشكل رسمي".
وأشارت إلى إصرار مليشيا الحوثي في إخفائه بالرغم من صفته المدنية، وظروف احتجازه من منزله بينما كان يمثل تيارا سياسيا في عملية تفاوضية لإيجاد حلول سياسية أصر على سلميتها.
واضاف بيان أسرة قحطان "إننا اليوم نتقاسم مشاعر الفرح والأسى في الوقت نفسه، فنحن نفرح لفك كربة كل سجين، ونشعر بشوق كل العائلات لمفقوديها"، مستدركة بأنها في الوقت نفسه تعيش مرارة الخذلان لاستمرار إخفاء والدهم طيلة هذه السنوات.
أسرة السياسي قحطان طالبت المليشيات الحوثية بالدرجة الأولى للإفراج عنه دون قيد أو شرط، وقالت "فهو مواطن يمني وسياسي كان ومايزال حريصا على كل قطرة دم يمني".
وقالت أسرة قحطان في بيانها "ليس من الإنصاف مقابلة السلمية والسياسة المنحازة للسلام بالقوة الغاشمة".
وجددت المطالبة من بقية الأطراف المعنية بالمفاوضات والعملية السياسية بشكل عام بالنظر إلى حالة اعتقال المناضل محمد قحطان باعتبارها احتجازا للسياسة وقبلها للإنسانية وليس لشخص محمد قحطان.