الحكومة الأوكرانية :تحميل شحنة قمح جديدة تقدر بـ30 ألف طن مخصصة للاستجابة الإنسانية في اليمن

الإثنين 20 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أعلنت الحكومة الأوكرانية عن قيامها بتحميل شحنة قمح جديدة تقدر بـ30 ألف طن مخصصة للاستجابة الإنسانية في اليمن، ضمن مبادرة (حبوب من أوكرانيا) التي أطلقها الرئيس زيلينسكي في أواخر نوفمبر الماضي للتبرع بالحبوب إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف حول العالم.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني، ألكسندر كوبراكوف، في تغريدة على حسابه في منصة "تويتر" اليوم الاثنين: "اليمن هو التالي في استقبال المساعدات الإنسانية يتم اليوم تحميل سفينة بالقمح لهذا البلد، في ميناء تشورنومورسك، وذلك في إطار برنامج (حبوب من أوكرانيا)".

ووجه شكره لكل من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا على ما قدمته من تبرعات مادية وجهود مشتركة لإنجاح هذه المبادرة التي تستهدف مكافحة الجوع في العالم، خاصة في البلدان الأكثر معاناة من أزمة انعدام الأمن الغذائي.

من جهتها، قالت السفارة الفرنسية لدى اليمن، في حسابها على منصة "تويتر" بأن السفينة التي يتم شحنها استأجرها برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لـ"نقل القمح الأوكراني إلى اليمن، خصوصاً بفضل الدعم المالي من فرنسا والبالغ 6 ملايين يورو".

وكانت سفينة البضائع (NEGMAR) التي تحمل علم جزر مارشال، قد رست أمس الأحد في ميناء "تشورنومورسك" الأوكراني على البحر الأسود، ويتم اليوم الاثنين شحنها بحمولة تقدر بـ30 ألف طن من القمح الذي تبرعت به أوكرانيا للاستجابة لأزمة الغذاء المتفاقمة في اليمن.