الإثنين 20 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد زيارته الأخيرة إلى المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية، زعم تقرير بريطاني أن صوراً كشفت تغييراً بوجه بوتين توضح أن شخصاً شبيهاً له هو من قام بالزيارة.



شبيه بوتين زار القرم



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن مستشار وزير الداخلية الأوكراني، سخريته من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوى إرسال شخص يشبهه إلى منطقة ماريوبول.



وكتب مستشار وزير الداخلية: “يبدو أن فناني المكياج في الآونة الأخيرة، اضطروا للعمل بنسخة منخفضة الجودة لشبيه بوتين، والآن أتساءل أي واحد منهم كان حقيقياً؟.



ونشرت الصحيفة البريطانية 3 صور للرئيس الروسي، الأولى ذقنه مشدودة ودقيقة، عندما كان في أحد المؤتمرات بالعاصمة الروسية موسكو.



بينما تحدثت الصحيفة أن الصورة الثانية التي كانت في سيفاستوبول، ظهرت ترهلات في ذقن الرئيس الروسي، أما الثالثة والتي كانت خلال زيارة بوتين إلى منطقة ماريوبول، كانت ذقن الرئيس الروسي أكثر حزماً ولكن أقل من صورة موسكو.





هل زار بوتين المنطقة؟



ونقلت الديلي ميل عن مصادر لم تسمها أن “المعلومات الواردة من الكرملين بأن فلاديمير بوتين زار شبه جزيرة القرم وماريوبول غير صحيحة”.



وأضافت المصادر أن الرئيس الروسي، شوهد خلال رحلته الليلية إلى ماريوبول، وهو لا يرتدي حزام الأمان، وعدم وجود حراسة مشددة أو إغلاق للشوارع، وهو ما يؤكد أن الشخص الذي ظهر غير حقيقي، حسب وصفها.



والسبت الفائت قالت روسيا إن بوتين زار شبه جزيرة القرم في ذكرى ضمها إلى روسيا، وتعدّ هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي تسببت في فرض عقوبات دولية صارمة على روسيا أضيفت إلى العقوبات المفروضة عليها بالأساس بسبب ضمّ القرم عام 2014.



ووصل بوتين إلى سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه الجزيرة، وتعود آخر زيارة للرئيس الروسي للقرم إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقد ضمّت روسيا شبه الجزيرة في 18 مارس/آذار 2014، إثر استفتاء لم تعترف به كييف ولا الأسرة الدولية.