محاولة فاشلة للانفصاليين لمنع موكب رئيس الوزراء من الوصول الى مركز محافظة «أبين»

الإثنين 20 مارس - آذار 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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تمكن موكب رئيس الوزراء معين عبدالملك اليوم الاثنين من الدخول إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين عقب توقف اشتباكات بين القوات الامنية وعناصر مسلحة تابعة للانتقالي كانت قد حاولت اعتراض موكب رئيس الوزراء بهدف منعه من الوصول الى مركز محافظة ابين.



واوضحت مصادر خاصة لمأرب برس بأن القوات الامنية التابعة لموكب رئيس الوزراء اشتبكت مع عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الانتقالي الانفصالية واجبرتها على الفرار ومن ثم قامت بتأمين عبور الموكب الى مركز محافظة أبين .

وقام رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية الى محافظة أبين، اطلع خلالها على جهود تطبيع الأوضاع في المحافظة، وتلمس أحوال المواطنين، ومدى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة بتحسين الخدمات الأساسية.



حيث كان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله محافظة ابين ومعه وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، محافظ ابين اللواء ابوبكر حسين وقيادات السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

بعد ذلك تحرك موكب رئيس الوزراء باتجاه مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، تفقد خلالها معاناة ومشكلات المحافظة، وتبادل الاحاديث مع مواطني المحافظة الذين عبروا عن تقديرهم لزيارة رئيس الوزراء وحرصه على الاطلاع عن قرب على معاناتهم والدفع باتجاه حلها، بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية خاصة الكهرباء والمياه، وتخفيف المعاناة الإنسانية القائمة والبدء بإعادة الاعمار.

واستمع الدكتور معين عبدالملك، من قيادة المحافظة الى الجهود المبذولة لإعادة لتثبيت الامن والاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية والمتطلبات القائمة والتعاون مع الحكومة بمختلف وزاراتها وأجهزتها لتنفيذها وفق الأولويات الملحة.

كما اطلع على مستوى ما تم إنجازه في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والحكومة حول المشاريع الاسعافية في قطاع الكهرباء لمحافظة أبين ومشاريع المياه، والاحتياجات والمتطلبات الإضافية في هذا الجانب.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين الخدمات للمواطنين وخاصة في الجوانب الحيوية المرتبطة بمعيشتهم وحياتهم اليومية.. موجها السلطة المحلية بمحافظة أبين باستكمال تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المعتمدة للمحافظة، وضبط الامن والاستقرار.

كما أكد دعم الحكومة الكامل للسلطة المحلية بمحافظة أبين لاتخاذ معالجات عاجلة في القضايا ذات الأولوية والمتصلة بحياة ومعيشة المواطنين.

الى ذلك زار رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمحافظة أبين، واطلع على أوضاعها واستمع من القائمين عليها إلى أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المؤسسة وتعيق تقديم خدماتها للمواطنين.

وناقش الدكتور معين عبدالملك، مع قيادة المحافظة ومسؤولي المؤسسة خطط رفع الطاقة الإنتاجية للمياه من خلال حفر آبار جديدة واعادة نظام توزيع المياه بعدالة وكميات كافية، إضافة الى تقليل الفاقد في المياه المنتجة ورفع معدل التحصيل واعادة هيكلة النفقات المتعلقة بالتشغيل والصيانة وادخال انظمة الطاقة الشمسية لتخفيض نفقات الطاقة والوقود.

ووجه رئيس الوزراء وزارة المياه والبيئة بتقديم الدعم اللازم لخطط مؤسسة المياه بمحافظة أبين بما يساعدها على تامين استقرار تقديم خدمة المياه للمواطنين باعتبار ذلك أولوية.