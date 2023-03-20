مسؤول إيراني رفيع: إيران تعتبر السعودية بلدا كبيرا في المنطقة ومؤثرا في العالم الإسلامي

الإثنين 20 مارس - آذار 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، کمال خرازي أنه "لا يمكن لإيران والسعودية تجاهل بعضهما البعض".

وخلال محاضرته في ندوة أقامها المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية الإيرانية، قال كمال خرازي: "إن سبب فشل أمريكا المستمر والمتلاحق هو عدم معرفتها بمنطقة الشرق الأوسط وتراثها الحضاري والاستهانة بقدرة الشعوب على المقاومة".

وتابع خرازي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المملكة العربية السعودية بلدا كبيرا في المنطقة ومؤثرا في العالم الإسلامي ولا يمكن لإيران أو السعودية أن يحذف أي منهما الآخر".

وأردف: "إن التجربة الإيرانية السورية المشتركة تظهر أن أهم مكونات القوة في عالمنا هو المقدرة على المقاومة أمام نظام الهيمنة العالمي والتصدي لسياسات القوى الكبرى المتجبرة والجشعة