العميد طارق صالح يفتتح ثلاثة مشاريع حيوية بمحافظة تعز

الإثنين 20 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

عدد القراءات 129

افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، اليوم، ثلاثة مشاريع حيوية بمديرية ذو باب المندب في قطاعات الطرق والصحة والمياه، بينها أول محطة تحلية للمياه في اليمن.

وافتتح العميد طارق صالح، ومعه محافظ تعز نبيل شمسان، المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل الطريق العام الرابط بين ذو باب والمندب بطول 27 كيلو، بتمويل من قيادة القوات المشتركة، والذي يهدف لتعزيز البنية التحتية الحيوية وخطوط النقل بين المحافظات المحررة، وافتتاح مستشفى مدينة ذو باب بعد إعادة تأهيله من قِبل الخلية الإنسانية، والتقى بوجهاء المنطقة ومدراء المكاتب التنفيذية في المديرية..موجهاً الخلية الإنسانية بتجهيز غرفة العمليات والكشافة، ليتمكن المستشفى من تقديم الخدمات المرجوة للمواطنين.

كما قام العميد طارق صالح، بافتتاح محطة التحلية لمياه الشرب، والتي تغطي حاجة الأهالي في مناطق باب المندب، حيث تفتقر المناطق للمياه الجوفية الصالحة للشرب.

وتمثل محطة التحلية الجديدة - بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، نقلة نوعية تحققت بجهود متضافرة لمعالجة أزمة المياه في المنطقة، ومن المتوقع أن تلعب دوراً رئيسيآً في التنمية والنمو المستمر في المنطقة، باعتبارها خطوة رئيسية نحو ضمان وصول الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق، التي تعاني من ندرة المياه، إلى مصادر آمنة وصحية لمياه الشرب. واختتم العميد طارق صالح زيارته لذو باب المندب، ومعه عدد من قيادات السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بتعز، بجولة لشواطئ المديرية ووجّه الخلية الإنسانية بتجهيز كاسر أمواج لخدمة الصيادين.

وتجول العميد طارق صالح في الأحياء والأسواق الشعبية والتقى جمعًا من المواطنين، والذين بدورهم أعربوا عن ارتياحهم لهذه الزيارة التي جاءت حرصًا من عضو مجلس القيادة الرئاسي على ملامسة هموم وتطلعات أبناء المديرية. كان في استقباله قيادة السلطة المحلية، على رأسها مدير عام المديرية محمد الشاعري ومدير أمن المديرية حمدون الصبيحي وجمع من مشايخ وأعيان المديرية.