وزارة الاوقاف تعلن إيقاف تأشيرات العمرة حتى اشعار أخر

الإثنين 20 مارس - آذار 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مأرب

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في تحرك جديد لوزارة الأوقاف والإرشاد لمنع اي ازدحام في منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية وجهت اليوم وزارة الأوقاف بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، بدءًا من اليوم الإثنين 28 شعبان 1444.

وقالت الوزارة، في تعميم موجه إلى منشآت العمرة المعتمدة: نظرًا لقرب دخول شهر رمضان المبارك، ولترتيب عملية إصدار التأشيرات، ولتفادي الزحام في منفذ الوديعة، سيتم إيقاف تمرير المجموعات، بدءًا من الساعة 11 مساء اليوم الإثنين، حتى إشعار آخر.

وأكد التعميم على منع إرسال أية مجموعات جديدة من قبل منشآت ومكاتب العمرة