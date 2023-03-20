العميد طارق صالح يفتتح ثلاثة مشاريع حيوية بمحافظة تعز وزارة الاوقاف تعلن إيقاف تأشيرات العمرة حتى اشعار أخر عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة يؤكد تمسك المجلس الرئاسي بالمرجعيات الثلاث لاي سلام قادم ضربه موجعة.. مصرع أحد قيادات الحوثي الميدانيين ينتحل رتبة لواء والمشاط يعترف ويعلق بحرقة:خسارة كبيرة وفادحة الأوقاف اليمنية تقرر ايقاف إصدار تأشيرات العمرة روسيا تحذر من ''عواقب وخيمة'' لقرار توقيف الرئيس بوتين الصحة العالمية تعلن تفشي مرضين في اليمن مدرب ريال مدريد يتحدث عن سبب خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة عاجل: نص الإتفاق الموقع بين الشرعية والحوثيين بشأن تبادل الأسرى والمختطفين وأبرز الشخصيات التي سيتم الإفراج عنها وموعد التنفيذ تحذيرات عاجلة…. علامة صغيرة وبسيطة لسرطان الرئة يمكن رؤيتها على اليد اليمنى
في تحرك جديد لوزارة الأوقاف والإرشاد لمنع اي ازدحام في منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية وجهت اليوم وزارة الأوقاف بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، بدءًا من اليوم الإثنين 28 شعبان 1444.
وقالت الوزارة، في تعميم موجه إلى منشآت العمرة المعتمدة: نظرًا لقرب دخول شهر رمضان المبارك، ولترتيب عملية إصدار التأشيرات، ولتفادي الزحام في منفذ الوديعة، سيتم إيقاف تمرير المجموعات، بدءًا من الساعة 11 مساء اليوم الإثنين، حتى إشعار آخر.
وأكد التعميم على منع إرسال أية مجموعات جديدة من قبل منشآت ومكاتب العمرة