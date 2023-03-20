عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة يؤكد تمسك المجلس الرئاسي بالمرجعيات الثلاث لاي سلام قادم ضربه موجعة.. مصرع أحد قيادات الحوثي الميدانيين ينتحل رتبة لواء والمشاط يعترف ويعلق بحرقة:خسارة كبيرة وفادحة الأوقاف اليمنية تقرر ايقاف إصدار تأشيرات العمرة روسيا تحذر من ''عواقب وخيمة'' لقرار توقيف الرئيس بوتين الصحة العالمية تعلن تفشي مرضين في اليمن مدرب ريال مدريد يتحدث عن سبب خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة عاجل: نص الإتفاق الموقع بين الشرعية والحوثيين بشأن تبادل الأسرى والمختطفين وأبرز الشخصيات التي سيتم الإفراج عنها وموعد التنفيذ تحذيرات عاجلة…. علامة صغيرة وبسيطة لسرطان الرئة يمكن رؤيتها على اليد اليمنى ظنوا أنها تمزح.. تفاصيل مثيرة في مذيعة تفقد وعيها خلال بث مباشر معلومات لأول مرة….. تساقط الشعر لدى النساء مؤشر لأمراض بعضها خطير l
اعترفت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الاثنين بمصرع احد قياداتها الميدانيين اثر اصابته في مواجهات مع قوات الشرعية.
وبعث رئيس مجلس الانقلاب الحوثي في صنعاء المدعو مهدي المشاط، برقية عزاء في مصرع القيادي الحوثي الذي ينتحل رتبه لواء مصلح صالح صالح الوروري ونجله يوسف صالح وقائد علي محمد الوروري.
وذكر المشاط في برقية العزاء بحسب وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة بان الصريع "مصلح الوروري"قد لقى مصرعه في مواجهات مع قوات الشرعية.
واعتبر المدعو المشاط مصرع الوروري خسارة كبيرة و فادحة على جماعته.
مصادر محلية في محافظة عمران اوضحت لمأرب برس بأن الصريع الحوثي مصلح الوروري ينتمي الى مديرية القفله التابعة اداريا لمحافظة عمران ويعتبر من القيادات العسكرية الحوثية البارزة التي لها رصيد اجرامي كبير الى جانب قيادات حوثية اخرى بالمحافظة.
وفادات المصادر بان مصرع الوروري يمثل ضربة موجعة للقطاع العسكري الحوثي كونه خسر احد قياداته العسكريين .