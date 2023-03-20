معلومات لأول مرة….. تساقط الشعر لدى النساء مؤشر لأمراض بعضها خطير l

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ربط باحثون أميركيون بين تساقط الشعر لدى النساء وإمكانية إصابتهم بأمراض بعضها خطير.
وقالت أستاذة الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة هوارد في واشنطن، فاليري كالندر، إن النساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر، يمكن أن يعانين أيضا من أمراض مثل السكري وحب الشباب وسرطان الثدي.
وأوضحت كالندر في بيان صحفي صدر عن الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية، أنه "من خلال التعرف على علامات تساقط الشعر، ورؤية طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك في أسرع وقت ممكن، قد تكونين قادرة على الحد من تساقط الشعر، واكتشاف أي حالات طبية أخرى قد تكونين معرضة لها".
وأضافت: "سرطان الثدي وارتفاع الكوليسترول والسكري وارتفاع ضغط الدم، أمور شائعة بين النساء المصابات بالثعلبة الندبية.
طبيب الأمراض الجلدية قادر على تزويد النساء بمعلومات عما إذا كان تساقط الشعر من أعراض مرض آخر"، وفقما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.
ونصحت كالندر السيدات بالابتعاد عن تصفيفات الشعر المؤلمة أو تلك التي تشد الشعر كثيرا.
كذلك فمن الضروري بحسب كالندر أن يحتوي الشامبو المستخدم في غسل الشعر أثناء الاستحمام على مرطبات مثل فيتامين "أي" و"إي"، وزبدة الشيا