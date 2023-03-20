الإثنين 20 مارس - آذار 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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قُتل شاب داخل إدارة أمن محافظة إب الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأحد، وذلك عقب خمسة أشهر من انتقاده زعيم المليشيا "عبده الحوثي" عبر قناته في اليوتيوب.





ونقل موقع "يمن شباب نت" عن مصدر حقوقي قولة بإن :المواطن "حمدي عبدالرزاق الخولاني" الملقب بـ "المكحل" قُتل داخل إدارة أمن المليشيا وسط مدينة إب، بعد أن استدعته المليشيا للتحقيق.



ورجح المصدر أن يكون الشاب "الخولاني" قد تعرض لعملية تصفية من قبل المليشيا، وجرى رميه من مبنى إدارة أمن المليشيا لطمس معالم الجريمة.

وبعد الحادثة أشاعت المليشيا رواية تفيد بأنه توفي أثناء محاولة الفرار بالقفز من الدور الرابع.



وفي أواخر أكتوبر من العام الماضي، اختطفت مليشيا الحوثي المواطن "الخولاني" للمرة الثانية بعد حملة عسكرية حاصرت منزله والحي الذي يسكنه في المدينة القديمة بمديرية المشنة لعدة أيام، وذلك بعد انتقاد مليشيا الحوثي وزعيمها على قناته باليوتيوب تنديداً بالوضع الراهن التي تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



وتعرض "عبدالرزاق" لعمليات تعذيب وحشية داخل السجن قبل أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق مقابل البقاء تحت رقابة المليشيا والاستدعاء المستمر.



وبدأت مشكلة "الخولاني" مع المليشيا حين انتقد ترديد "الصرخة الحوثية" في الجامع الكبير بالمدينة القديمة، ليتم اختطافه من قبل المليشيا للمرة الأولى لمدة استمرت نحو شهر قبل أن يفرج عنه، ويبدأ عقب ذلك نشاطه الإعلامي المناهض للحوثيين على اليوتيوب.

هذا فيما ادانت الحكومة اليمنية، الأحد قيام المليشيات الحوثية بتصفية الناشط الخولاني.



وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) "ندين ونستنكر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي بتصفية الناشط حمدي عبد الرزاق، بعد خمسة أشهر من مداهمة منزله بمدينة إب واعتقاله".



وطالب الإرياني، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي (هانس غروندبرغ) والأمريكي (تيم ليندركينغ) ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة الحادثة باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".



كما طالب "بضغط دولي لإطلاق فوري لكافة المختطفين في معتقلات مليشيا الحوثي وعلى رأسهم الصحفيين والإعلاميين والنشطاء".



وبرز الناشط حمدي عبد الرزاق قبل أشهر، بعد نشره مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوجه فيها انتقادات لاذعة لإدارة جماعة الحوثي وزعيم الجماعة.



