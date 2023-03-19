شركة هولندية تحدد موعد تفريغ خزان صافر

الأحد 19 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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حددت الشركة الهولندية المعنية بسحب النفط الخام من خزان صافر الأحد، موعد الشروع في تنفيذ على سحب النفط الخام من الخزان العائم قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر.



وقال ممثل شركة سميث الهولندية في افتتاح ورشة العمل الخاصة بخطة تشغيل مشروع انقاذ خزان صافر المنعقدة في عدن، إنها ستبدأ مرحلة العمل على سحب النفط الخام من خزان صافر العائم في يونيو وحتى منتصف شهر أغسطس القادم وتثبيت الخزان العائم الجديد.



وأضاف أن الشركة ستعمل بعد ذلك بالتخلص من الخزان القديم المتهالك وتفكيكه.



وكان وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، افتتح ورشة العمل الذي أكد فيها أن مسألة التخلص من حمولة الناقلة صافر مسألة غاية في الأهمية وتتطلب التحرك والسرعة الكبيرة لبدء تنفيذ الخطة لتفريغ الخزان.