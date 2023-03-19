مليشيات الحوثي تعلن مكافأة جديدة لجميع من اعلنوا «البيعة» لـ «عبد الملك الحوثي»

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اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التابعة لمليشيات الحوثي في صنعاء عزمها صرف نصف راتب لجميع العناصر المتحوثة التي اعلنت البيعة لزعيم الجماعة في مناطق سيطرتها.
مصادر مطلعة في صنعاء كذبت في حديثها لمأرب برس الاعلان الحوثي حول صرف مايسمى نصف راتب لجميع موظفي الدولة.
واوضحت على ان المليشيا الانقلابية
تخصص مايسمى نصف راتب الذي تقوم بصرفه كل نصف عام على العناصر المتحوثة فقط الذين تم إخضاعهم للدورات الحوثية الطائفية من فئة من تصفهم المليشيات بـ "الزنابيل" الغير منتمين لـ سلالتها.
واشارت المصادر بأن الالاف من موظفي القطاع المدني والعسكري في مناطق سيطرة الميليشيات قد تم اسقاط اسمائهم من كشوفات الرواتب الحوثية وذلك بحجة رفضهم مبايعة زعيم الجماعة على السمع والطاعة والتي تتم من خلال عقد الدورات الحوثية .
المصادر افادت بان قيادات وعناصر المليشيات الانقلابية التي تعتبرها الجماعة من فئة «الهاشميين» يستلمون رواتب شهرية بمبالغ خيالية وبشكل منتظم بينما مايسمى نصف راتب هو مخصص لشريحة معينة من اتباعها وهم الغير منتمين لسلالتها الذين تم إخضاعهم لدورات طائفية اعلنوا من خلالها السمع والطاعة لزعيم الجماعة.