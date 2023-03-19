مليشيات الحوثي تستهدف مدرسة بـ الطيران المسيّر جنوبي الحديدة

الأحد 19 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم، مدرسة في مديرية حيس، جنوب الحديدة، غربي اليمن، بقصف من طيران مسيّر.

وأفادت مصادر محلية واعلامية بأن المليشيا المدعومة إيرانيًا شنت قصفًا بطيران مسيّر على مدرسة النور في قرية الرون غرب حيس.

وأثار القصف الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال، حيث تقع المدرسة وسط تجمعات سكانية.

والجريمة ضمن سلسلة جرائم تمعن مليشيات الحوثي الإرهابية في ارتكابها ضد الإنسانية، بشكل مستمر في ظل صمت دولي.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية سبق وأن دمرت ذات المدرسة بالديناميت قبيل دحرها من المنطقة، العام الماضي، على يد القوات المشتركة.