شركة هولندية تحدد موعد تفريغ خزان صافر فجّرت موجة غضب..مرجعية حوثية تفتي بمصادرة أراضي منطقة عصر في صنعاء للسلالة الهاشمية مليشيات الحوثي تعلن مكافأة جديدة لجميع من اعلنوا «البيعة» لـ «عبد الملك الحوثي» مليشيات الحوثي تستهدف مدرسة بـ الطيران المسيّر جنوبي الحديدة المليشيات الحوثية تنقل الصحفيين الأربعة المختطفين في سجونها إلى جهات مجهولة إستمرار التصفيات النهائية لخمس مسابقات قرآنية على مستوى الجمهورية من بينها القراءات العشر ممثلة إباحية تهدد المستقبل السياسي للرئيس الأمريكي السابق ترامب وتقوده للاعتقال صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل خطة الامير محمد بن سلمان للتغلب على الإمارات وقطر عبر الاجواء هل سيكون هناك مبعوث صيني لليمن؟ ايران تكشف مستجدات اتفاقها مع السعودية والخطوة القادمة والموقف بشأن الملف اليمني
استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم، مدرسة في مديرية حيس، جنوب الحديدة، غربي اليمن، بقصف من طيران مسيّر.
وأفادت مصادر محلية واعلامية بأن المليشيا المدعومة إيرانيًا شنت قصفًا بطيران مسيّر على مدرسة النور في قرية الرون غرب حيس.
وأثار القصف الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال، حيث تقع المدرسة وسط تجمعات سكانية.
والجريمة ضمن سلسلة جرائم تمعن مليشيات الحوثي الإرهابية في ارتكابها ضد الإنسانية، بشكل مستمر في ظل صمت دولي.
يشار إلى أن المليشيا الحوثية سبق وأن دمرت ذات المدرسة بالديناميت قبيل دحرها من المنطقة، العام الماضي، على يد القوات المشتركة.