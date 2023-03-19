المليشيات الحوثية تنقل الصحفيين الأربعة المختطفين في سجونها إلى جهات مجهولة إستمرار التصفيات النهائية لخمس مسابقات قرآنية على مستوى الجمهورية من بينها القراءات العشر ممثلة إباحية تهدد المستقبل السياسي للرئيس الأمريكي السابق ترامب وتقوده للاعتقال صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل خطة الامير محمد بن سلمان للتغلب على الإمارات وقطر عبر الاجواء هل سيكون هناك مبعوث صيني لليمن؟ ايران تكشف مستجدات اتفاقها مع السعودية والخطوة القادمة والموقف بشأن الملف اليمني العالم الهولندي يلمح لزلزال جديد ودول عربية في الواجهة مأرب.. توقف جزئي لمنشأة صافر عن العمل بسبب تسرب في أنبوب للغاز اتهامات لمحافظ تعز بارتكاب ''خيانة'' تستوجب اقالته والتحقيق العاجل معه تعز.. تضرر منازل في عدة احياء بسبب الأمطار الغزيرة
بشكل مفاجئ اقدمت المليشيات الحوثية الإرهابية على نقل الصحفيين الأربعة إلى جهة مجهولة.
وقال الصحفي المحرر من سجون مليشيا الحوثي هشام طرموم أن مليشيا الحوثي نقلت الصحفيين الأربعة إلى مكان مجهول.
وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر " اليوم أبلغتني مصادر مطّلعة أن الحوثيين يقومون بنقل الزملاء الأربعة (عبدالخالق عمران- توفيق المنصوري- حارث حميد- أكرم الوليدي) من سجن الأمن المركزي إلى مكان مجهول. وتابع طرموم "سبق وأن حذّرنا من سلوك جماعة الحوثي ومراوغتها في قضية المختطفين.
وحذر الصحفي طرموم مليشيا الحوثي الإرهابية من ارتكاب أي حماقة، ودعا الوسيط الأممي إلى التعامل بجّدية مع الأمر واعتبر ما نشره بلاغا لكل الجهات المحلية والدولية المعنية بحرية الصحافة والإعلام. يتزامن هذا التصعيد الحوثي ضد الصحفيين الأربعة بالتزامن مع مفاوضات ترعاها الامم المتحدة في جنيف حول ملف الأسرى والمختطفيين.