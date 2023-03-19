المليشيات الحوثية تنقل الصحفيين الأربعة المختطفين في سجونها إلى جهات مجهولة

الأحد 19 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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بشكل مفاجئ اقدمت المليشيات الحوثية الإرهابية على نقل الصحفيين الأربعة إلى جهة مجهولة.

وقال الصحفي المحرر من سجون مليشيا الحوثي هشام طرموم أن مليشيا الحوثي نقلت الصحفيين الأربعة إلى مكان مجهول.

وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر " اليوم أبلغتني مصادر مطّلعة أن الحوثيين يقومون بنقل الزملاء الأربعة (عبدالخالق عمران- توفيق المنصوري- حارث حميد- أكرم الوليدي) من سجن الأمن المركزي إلى مكان مجهول. وتابع طرموم "سبق وأن حذّرنا من سلوك جماعة الحوثي ومراوغتها في قضية المختطفين.

وحذر الصحفي طرموم مليشيا الحوثي الإرهابية من ارتكاب أي حماقة، ودعا الوسيط الأممي ‎ إلى التعامل بجّدية مع الأمر واعتبر ما نشره بلاغا لكل الجهات المحلية والدولية المعنية بحرية الصحافة والإعلام. يتزامن هذا التصعيد الحوثي ضد الصحفيين الأربعة بالتزامن مع مفاوضات ترعاها الامم المتحدة في جنيف حول ملف الأسرى والمختطفيين.