المليشيات الحوثية تنقل الصحفيين الأربعة المختطفين في سجونها إلى جهات مجهولة إستمرار التصفيات النهائية لخمس مسابقات قرآنية على مستوى الجمهورية من بينها القراءات العشر ممثلة إباحية تهدد المستقبل السياسي للرئيس الأمريكي السابق ترامب وتقوده للاعتقال صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل خطة الامير محمد بن سلمان للتغلب على الإمارات وقطر عبر الاجواء هل سيكون هناك مبعوث صيني لليمن؟ ايران تكشف مستجدات اتفاقها مع السعودية والخطوة القادمة والموقف بشأن الملف اليمني العالم الهولندي يلمح لزلزال جديد ودول عربية في الواجهة مأرب.. توقف جزئي لمنشأة صافر عن العمل بسبب تسرب في أنبوب للغاز اتهامات لمحافظ تعز بارتكاب ''خيانة'' تستوجب اقالته والتحقيق العاجل معه تعز.. تضرر منازل في عدة احياء بسبب الأمطار الغزيرة
تتواصل، اليوم الأحد، أعمال التصفيات النهائية للمسابقات القرآنية على مستوى الجمهورية، التي ينظمها قطاع التحفيظ في وزارة الأوقاف والإرشاد، ويشارك فيها ٧٤ متسابقاً من عموم محافظات الجمهورية.
وتشمل المسابقة خمسة أفرع، فرع القراءات العشر، وفرع حفظ القرآن الكريم مع التجويد، وفرع حفظ القرآن للصغار تحت عمر ١٥ سنة، وفرع التلاوة وحسن الأداء، وفرع الأذان.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التصفيات يوم غدٍ الإثنين، حيث سيتأهل منها عشرة متسابقين، سيتم تكريمهم بجوائز قيمة.