إستمرار التصفيات النهائية لخمس مسابقات قرآنية على مستوى الجمهورية من بينها القراءات العشر

الأحد 19 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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تتواصل، اليوم الأحد، أعمال التصفيات النهائية للمسابقات القرآنية على مستوى الجمهورية، التي ينظمها قطاع التحفيظ في وزارة الأوقاف والإرشاد، ويشارك فيها ٧٤ متسابقاً من عموم محافظات الجمهورية.

وتشمل المسابقة خمسة أفرع، فرع القراءات العشر، وفرع حفظ القرآن الكريم مع التجويد، وفرع حفظ القرآن للصغار تحت عمر ١٥ سنة، وفرع التلاوة وحسن الأداء، وفرع الأذان.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التصفيات يوم غدٍ الإثنين، حيث سيتأهل منها عشرة متسابقين، سيتم تكريمهم بجوائز قيمة.