العالم الهولندي يلمح لزلزال جديد ودول عربية في الواجهة

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يستمر العالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، بنشر توقعاته رغم الانتقادات الموجهة له من القطاع العلمي الذي لا يعترف بطريقته، التي تعتمد على حركة الكواكب في توقع النشاط الزلزالي.
ونشرت الصفحة الخاصة بهوغربيتس، يوم السبت، على تويتر توقعات بشأن حدوث نشاط زلزالي جديد مرتبط بحدوث تقلبات في الغلاف الجوي.
وأظهرت الخريطة المنشورة دولاً مثل العراق وإيران وليبيا، بالإضافة إلى كينيا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي والهند.
وكان هذا الرجل الذي يواجه العديد من الانتقادات من قبل المجتمع العلمي وخبراء الزلازل تحدث سابقا عن تأثير اكتمال القمر وتموضع الكواكب مع الأرض على النشاط الزلزالي.
إلا أن خبراء مرموقين أكدوا مراراً خلال الفترة الماضية ألا علاقة للكواكب بحركة الزلازل.
يشار إلى أن اسم هوغربيتس كان طفا إلى السطح الشهر الماضي بعد أن حذر قبل 3 أيام من وقوع الزلزال المدمر يوم السادس من فبراير، من نشاط زلزالي في تركيا.