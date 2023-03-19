ايران تكشف مستجدات اتفاقها مع السعودية والخطوة القادمة والموقف بشأن الملف اليمني العالم الهولندي يلمح لزلزال جديد ودول عربية في الواجهة مأرب.. توقف جزئي لمنشأة صافر عن العمل بسبب تسرب في أنبوب للغاز اتهامات لمحافظ تعز بارتكاب ''خيانة'' تستوجب اقالته والتحقيق العاجل معه تعز.. تضرر منازل في عدة احياء بسبب الأمطار الغزيرة خاص: المليشيات الحوثية تنقل أسلحة ثقيلة من صعدة الى مأرب والجوف والمعارك تشتعل في جبهات حريب اغتيال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في ريف دمشق قفزة قوية ونوعية للسعودية في قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم تفاصيل قرارات قضائية في السعوية بشأن إلغاء 110 صكوك لأمراء ووزراء ورجال أعمال دولة عربية تستضيف اجتماعا خماسيا بشأن فلسطين وإسرائيل
قالت شركة صافر لعمليات الانتاج والاستكشاف، بمحافظة مأرب اليوم الأحد ان تسريبا في أنبوب غاز قادم من إحدى الآبار، أدى لإيقاف جزء من منشأة صافر عن العمل، وإيقاف إمداد محطة الكهرباء بالغاز.
ونقل مأرب360 عن مصدر في الشركة، قوله ان الفرق الفنية داخل المنشأة قامت بإيقاف جزء من المنشأة حتى لا تتأثر باقي الأجزاء، وقامت بإغلاق البئر التي تغذي الأنبوب حتى توقف تسريب الغاز وحل المشكلة
وتمكنت الفرق الفنية من إصلاح الضرر، ويتم الآن إعادة تشغيل المنشأة، وستعود خلال ساعات للعمل بكامل طاقتها، كما سيتم استبدال الأنبوب التالف.
منشأة صافر بحسب المصدر، أعادت ضخ الغاز إلى محطة الكهرباء، وسيتم تشغيل المحطة وإعادة التيار الكهربائي.
المصدر اكد عدم وجد أي أضرار في المنشأة، نظرا لاحترافية الفرق الفنية التي تمكنت من التحكم في التسريب وإغلاق البئر المغذية للأنبوب.