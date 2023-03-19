مأرب.. توقف جزئي لمنشأة صافر عن العمل بسبب تسرب في أنبوب للغاز

الأحد 19 مارس - آذار 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مأرب

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قالت شركة صافر لعمليات الانتاج والاستكشاف، بمحافظة مأرب اليوم الأحد ان تسريبا في أنبوب غاز قادم من إحدى الآبار، أدى لإيقاف جزء من منشأة صافر عن العمل، وإيقاف إمداد محطة الكهرباء بالغاز.

ونقل مأرب360 عن مصدر في الشركة، قوله ان الفرق الفنية داخل المنشأة قامت بإيقاف جزء من المنشأة حتى لا تتأثر باقي الأجزاء، وقامت بإغلاق البئر التي تغذي الأنبوب حتى توقف تسريب الغاز وحل المشكلة

وتمكنت الفرق الفنية من إصلاح الضرر، ويتم الآن إعادة تشغيل المنشأة، وستعود خلال ساعات للعمل بكامل طاقتها، كما سيتم استبدال الأنبوب التالف.

منشأة صافر بحسب المصدر، أعادت ضخ الغاز إلى محطة الكهرباء، وسيتم تشغيل المحطة وإعادة التيار الكهربائي.

المصدر اكد عدم وجد أي أضرار في المنشأة، نظرا لاحترافية الفرق الفنية التي تمكنت من التحكم في التسريب وإغلاق البئر المغذية للأنبوب.