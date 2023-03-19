تعز.. تضرر منازل في عدة احياء بسبب الأمطار الغزيرة خاص: المليشيات الحوثية تنقل أسلحة ثقيلة من صعدة الى مأرب والجوف والمعارك تشتعل في جبهات حريب اغتيال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في ريف دمشق قفزة قوية ونوعية للسعودية في قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم تفاصيل قرارات قضائية في السعوية بشأن إلغاء 110 صكوك لأمراء ووزراء ورجال أعمال دولة عربية تستضيف اجتماعا خماسيا بشأن فلسطين وإسرائيل صور مخيفة.. طوفان من الأسماك النافقة يغطي نهرا بالكامل مظاهرات حاشدة وعنيفة لأكثر من 170 ألف متظاهر في تل أبيب.. إغلاق شوارع واعتقال محتجين طارق صالح :الاستعداد للحرب هو طريق ثابت لفرض السلام خاصة مع استمرار تعنت المليشيات وزير الدفاع «الداعري» يصل محافظة سقطرى رفقة «بن عزير» ووفد من التحالف - أهداف الزيارة
قالت السلطة المحلية بمحافظة تعز في بيان نشرته إدارة الإعلام بالمحافظة، إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة تعز، الليلة الماضية، تسببت بأضرار في 14 منزلاً في عدة أحياء من المدينة، مع بعض الأضرار والمخلفات التي لحقت بعدد من الشوارع والطرقات.
وأوضحت أنه تم حصر تضرر 6 منازل في البعرارة والأربعين، و3 منازل في وادي القاضي، و4 منازل في صينه، ومنزل في حارة أكمة البير كإحصائية أولية، فضلاً عن مخلفات الاتربة في بعض الشوارع والطرقات في إطار المديرية.
وأشار البيان إلى أن المحافظ نبيل شمسان، وجه مدراء مديريات المظفر والقاهرة وصالة، والجهات المعنية في مكتب الأشغال وصندوق النظافة بالنزول الميداني وتفقد الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول وعمل المعالجات اللازمة للمتضررين.
كما شملت توجيهات المحافظ، بسرعة رفع مخلفات من الشوارع والطرقات.
وشهدت مدينة تعز أمطاراً غزيرة مساء أمس، ضمن أمطار موسمية متقدمة تشهدها عدد من محافظات الجمهورية.