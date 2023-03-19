تعز.. تضرر منازل في عدة احياء بسبب الأمطار الغزيرة

الأحد 19 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت السلطة المحلية بمحافظة تعز في بيان نشرته إدارة الإعلام بالمحافظة، إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة تعز، الليلة الماضية، تسببت بأضرار في 14 منزلاً في عدة أحياء من المدينة، مع بعض الأضرار والمخلفات التي لحقت بعدد من الشوارع والطرقات.

وأوضحت أنه تم حصر تضرر 6 منازل في البعرارة والأربعين، و3 منازل في وادي القاضي، و4 منازل في صينه، ومنزل في حارة أكمة البير كإحصائية أولية، فضلاً عن مخلفات الاتربة في بعض الشوارع والطرقات في إطار المديرية.

وأشار البيان إلى أن المحافظ نبيل شمسان، وجه مدراء مديريات المظفر والقاهرة وصالة، والجهات المعنية في مكتب الأشغال وصندوق النظافة بالنزول الميداني وتفقد الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول وعمل المعالجات اللازمة للمتضررين.

كما شملت توجيهات المحافظ، بسرعة رفع مخلفات من الشوارع والطرقات.

وشهدت مدينة تعز أمطاراً غزيرة مساء أمس، ضمن أمطار موسمية متقدمة تشهدها عدد من محافظات الجمهورية.