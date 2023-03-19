خاص: المليشيات الحوثية تنقل أسلحة ثقيلة من صعدة الى مأرب والجوف والمعارك تشتعل في جبهات حريب

الأحد 19 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت مصادر خاصة لموقع مأرب برس الإخباري، اليوم الأحد، أن المليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات عسكرية، باتجاه جبهة البلق ومديرية الجوبة بمحافظة مأرب ، قادمة من محافظة صعدة، معقل الانقلابيين .

كما دفعت بتعزيزات اخرى الى معسكر اللبنات بمحافظة الجوف، وفق مصادرنا.

المصادر اشارت الى تحريك المليشيات الحوثية اسلحة ثقيلة ابرزها الدبابات ، حيث تم رصد وصول اربع دبابات خلال 72 ساعة الماضية الى جبهات مارب.

وقال شهود عيان لمأرب برس انهم شاهدوا نزول احد الدبابات عبر طريق فرضة نهم كانت على متن احد القاطرات وكانت متجه صوب محافظة مأرب.

المصادر اكدت ان الاسلحة الثقيلة تم الدفع بها من محافظة صعدة التي حولتها المليشيات الحوثية الى مخزن رئيسي لترسانتها العسكرية سواء التي استولت عليها من النظام السابق او عبر عمليات التهريب خلال السنوات الماضية.

ميدانيا وخلال الثلاثة الايام الماضية اشتدت المعارك بمديرية حريب جنوب مارب بين المليشيات الحوثية والقوات الحكومية.

وافادت مصادر عسكرية لمأرب برس ، باستشهاد اربعة جنود من قوات محور سبا بينهم قائد احد الكتائب إضافة الى عدد من الجرحى.

فيما نجحت القوات الحكومية في كسر عدة هجمات للمليشيات الحوثية.

واكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات (دون تحديد عددهم) واعطاب عدد من الاليات العسكرية التابعة لهم.