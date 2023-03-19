اغتيال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في ريف دمشق

الأحد 19 مارس - آذار 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 241

ارتقى صباح اليوم الأحد، القيادي في حركة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، علي رمزي الأسود، في ريف دمشق.

ونعت "سرايا القدس"، في سوريا، "شهيدها علي رمزي الأسود 31 عاما، الذي ارتقى صباح اليوم في ريف دمشق، عقب عملية اغتيال نفذها الموساد الإسرائيلي".

واتهمت "سرايا القدس" المخابرات الإسرائيلية باغتيال الأسود، بإطلاق النار عليه، مؤكدة أن هذه الجريمة تحمل "بصمات الاحتلال الإسرائيلي