اغتيال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في ريف دمشق قفزة قوية ونوعية للسعودية في قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم تفاصيل قرارات قضائية في السعوية بشأن إلغاء 110 صكوك لأمراء ووزراء ورجال أعمال دولة عربية تستضيف اجتماعا خماسيا بشأن فلسطين وإسرائيل صور مخيفة.. طوفان من الأسماك النافقة يغطي نهرا بالكامل مظاهرات حاشدة وعنيفة لأكثر من 170 ألف متظاهر في تل أبيب.. إغلاق شوارع واعتقال محتجين طارق صالح :الاستعداد للحرب هو طريق ثابت لفرض السلام خاصة مع استمرار تعنت المليشيات وزير الدفاع «الداعري» يصل محافظة سقطرى رفقة «بن عزير» ووفد من التحالف - أهداف الزيارة مليشيات الحوثي تحدد موعد النطق بالحكم بقضية الناشطين «حجر والمومري وعلاو والمصباحي» مباحثات يمنية قطرية لتفعيل التعاون الصحي
صعدت المملكة العربية السعودية 6 درجات في ترتيب أكبر الدول المصدرة في العالم لعام 2022.
وفقا لإحصاءات وكالة "سبوتنيك" المستندة إلى بيانات الهيئات الإحصائية الوطنية، حافظت الصين (3.6 تريليون دولار) والولايات المتحدة (2.1 تريليون دولار) وألمانيا (1.7 تريليون دولار) كأكبر ثلاث مصدرين في العالم العام الماضي.
وارتفعت هولندا، التي صدرت منتجات بقيمة 760.6 مليار دولار للأسواق العالمية، من المركز الخامس إلى الرابع، لتحل بذلك محل اليابان، التي بلغ إجمالي شحناتها 747.6 مليار دولار.
وظلت كوريا الجنوبية في المركز السادس، حيث صدرت سلع بقيمة 683.6 مليار دولار، وتقدمت إيطاليا (657.2 مليار) وفرنسا (626.7) وكندا (599) نقطة واحدة إلى السابع والثامن والتاسع على التوالي، بفضل سقوط هونغ كونغ من المركز السابع إلى المركز الحادي عشر.
وقفزت السعودية 6 درجات إلى المركز التاسع عشر، والنرويج ارتفعت 5 مراحل إلى المركز الـ28 بدلا من الـ33 ، بالمقابل هبطت سويسرا من المركز الـ21 لأكبر المصدرين في العالم، كما تراجعت ايرلندا من المركز الـ31. المصدر: سبوتنيك