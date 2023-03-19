دولة عربية تستضيف اجتماعا خماسيا بشأن فلسطين وإسرائيل صور مخيفة.. طوفان من الأسماك النافقة يغطي نهرا بالكامل مظاهرات حاشدة وعنيفة لأكثر من 170 ألف متظاهر في تل أبيب.. إغلاق شوارع واعتقال محتجين طارق صالح :الاستعداد للحرب هو طريق ثابت لفرض السلام خاصة مع استمرار تعنت المليشيات وزير الدفاع «الداعري» يصل محافظة سقطرى رفقة «بن عزير» ووفد من التحالف - أهداف الزيارة مليشيات الحوثي تحدد موعد النطق بالحكم بقضية الناشطين «حجر والمومري وعلاو والمصباحي» مباحثات يمنية قطرية لتفعيل التعاون الصحي مخطط حوثي يظهر قُبح المليشيات وتفننها في نهب ممتلكات واموال المواطنين في صنعاء عقب وصوله موسكو.. مجلس الانفصاليين ينهي عضوية «الزبيدي» من «الرئاسي» اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفتح مقرها الجديد بمحافظة مأرب
تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية المطلة على البحر الأحمر، الأحد، اجتماعا خماسيا لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويشارك في الاجتماع مسؤولون من: فلسطين، وإسرائيل، ومصر، والأردن، والولايات المتحدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن الاجتماع الخماسي يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأضاف أن اجتماع يأتي استكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة في 26 فبراير الماضي، للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام.
وكشف أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات