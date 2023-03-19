صور مخيفة.. طوفان من الأسماك النافقة يغطي نهرا بالكامل

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ملايين الأسماك النافقة غطت سطح الماء في نهر دارلينغ مشاهد مخيفة وثقتها عدسة الكاميرا، ظهر فيها "طوفان" من ملايين الأسماك النافقة، وهي تغطي بالكامل سطح المياه في نهر بأستراليا، فيما بدا وكأنه مقطع من فيلم خيال علمي. ماذا حدث؟
حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، الجمعة، أوضحت السبب وراء الظاهرة المخيفة، قائلا: ملايين الأسماك نفقت في نهر دارلينغ بالقرب من قرية مينيندي، وهو ثالث نفوق واسع النطاق في المنطقة منذ عام 2018. الأسماك النافقة المتحللة، أدت إلى انسداد جزء كبير من النهر الواقع في المنطقة النائية بجنوب شرقي أستراليا.
الكاميرات والشهود.. وتوثيق مشاهد الرعب
مشهد مروع.. هناك أسماك نافقة على مرمى البصر ونخشى من عواقب بيئية وخيمة".. غرايم مكراب أحد سكان مينيندي. مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت قوارب وسط مجموعات كثيفة من الأسماك التي طفت على سطح الماء، لدرجة أنها حجبت رؤية سطح النهر.
الحكومة المحلية كشفت السبب وراء هذه الظاهرة، وفق وكالة "فرانس برس"، قائلة: عدد أسماك الرنجة والكارب في النهر ارتفع بشكل كبير بعد الفيضانات الأخيرة، لكن المياه عادت وانحسرت.
نفوق هذه الأسماك عائد إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الماء (نقص الأكسجة)، بفعل انحسار مياه الفيضانات. موجة حر ضربت المنطقة أدت إلى تفاقم الظاهرة